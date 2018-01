De Franse rockster Johnny Hallyday is niet meer

Onder de hits waarmee Hallyday ook in Vlaanderen bekendheid verwierf zijn onder andere "Pour moi la vie commencer", "Johnny lui dit adieu", "Ca ne finira jamais" en "Rester vivant". Hij verkocht meer dan 100 miljoen platen en nam meer dan 1.000 liedjes op.

Hoewel rock-'n-roll vooral Engelstalig is, zorgde Hallyday voor de Franstalige uitzondering, naast enkele minder bekende groepen. De carrière van Johnny Hallyday begon aan het eind van de jaren 50, toen hij nog maar 15 à 16 jaar oud was.

Jean-Philippe Smet werd geboren op 15 juni 1943 in Parijs, als zoon van een Belgische vader, Léon Smet, en een Franse moeder, Huguette Clerc. Léon Smet liet zijn zoon en vrouw in de steek minder dan een jaar na de geboorte van de toekomstige rockster. Hij zal in miserie eindigen en bij zijn begrafenis in 1989 is alleen Hallyday aanwezig.

Als kind belandde Jean-Philippe Smet in een artistieke omgeving, met als centrale figuur de zanger en komiek Lee Hallyday, die getrouwd was met een nicht van hem. Het was Hallyday die de jonge Jean-Philippe Smet aanspoorde tot de American Dream en de muziekscene.

De jonge Johnny Hallyday neemt Amerikaanse songs over, maar hij wordt genegeerd of nagefloten. Ondanks een moeilijke start geeft hij niet op, en haalt hij zijn eerste contract bij Vogue binnen in 1960, met "T'aimer follement". Ondanks een lauw onthaal op de radio, waar de nieuwe stijl niet begrepen wordt, is de carrière van Johnny begin jaren zestig echt begonnen.

Een eerste professioneel contract wordt getekend in april 1960, gevolgd door een eerste televisieoptreden en de uitgave van "Souvenirs, souvenirs" in juni. De artiest rijgt vervolgens de concerten aaneen en wordt een idool bij de Franse jeugd, die dol is op de opkomende rockmuziek. Op amper 18-jarige leeftijd heeft Johnny Hallyday meer dan 35 songs opgenomen en meer dan 1,6 miljoen platen verkocht.

In september 1961 lanceert hij in Frankrijk de twist, met "Viens danser le twist". Hetzelfde jaar brengt hij ook "Retiens la nuit" uit, waarmee hij ook een sentimentele kant toont.

In 1965 trouwt Johnny Hallyday een eerste keer met zangeres Sylvie Vartan, met wie hij in 1966 een zoon krijgt, David Hallyday. Het duo zal samen verschillende liedjes maken in de jaren 60 en 70. Ze blijven samen tot in 1980. Zoon David zal ook een muziekcarrière starten, voornamelijk in het Engels.

In de jaren 1970 schakelt Johnny Hallyday over op hardere rock. Met name de song "Jesus Christ" zorgt voor polemiek. In de cinemawereld krijgt hij zijn eerste belangrijke rollen in "Le spécialiste" en "Point de Chute". In de jaren 1980 zet Hallyday zijn reeds goedgevulde carrière verder met de uitgave van een twaalftal albums, al brengt hij in dit decennium minder grote hits uit. Hallyday is vaker te zien op het grote scherm.

Op 1 december 1981 huwt Hallyday Elisabeth Etienne, alias Babeth. Het huwelijk zal slechts twee maanden standhouden.

In 1982-1983 vormt hij een koppel met actrice Nathalie Baye, waaruit een dochter, Laura Smet, voortkomt.

In 1990 trouwt Johnny opnieuw, dit keer met Adeline Blondieu. Het koppel gaat uiteen in 1992, huwt opnieuw in 1994, en scheidt weer in 1995.

In 1995 ontmoet Johnny Hallyday Laetitia Boudou, met wie hij in 1996 trouwt. Het koppel zal twee meisjes adopteren, Jade en Joy.

In 2017 maakte Hallyday bekend dat hij aan longkanker lijdt. Aan die ziekte is hij in de nacht van 5 op 6 december 2017 overleden in zijn woning in Marnes-la-Coquette, ten westen van Parijs.

De Stad Brussel zal om 18 uur een eerbetoon brengen aan Johnny Hallyday op de Grote Markt en nodigt alle Brusselaars uit om aanwezig te zijn. Een selectie van zijn grootste hits zullen worden gedraaid tot 19 uur.