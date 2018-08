Cocoonen is uit, buurten is in

Bij 61% van de Belgen is sociaal contact zelfs het belangrijkste aspect van de woonsituatie. "Het bekende spreekwoord 'Beter een goede buur dan een verre vriend' blijkt dus méér te zijn dan een cliché", vertelt Anne-Marie Buyle, communication manager bij Matexi. Weten dat er mensen in de buurt zijn op wie je kan terugvallen, zorgt voor rust in je hoofd.

Omdat mensen in de zomervakantie veel meer buiten leven, is dat het ideale moment om de band met je buren aan te halen. Wat dacht je van een gezellig buurtevenenement, of werk je liever iets uit op lange termijn zoals een gezamelijke moestuin? Enkele tips!

Klein beginnen

Vaak begint een grotere samenhorigheid in de buurt met een klein initiatief. "De eenvoudigste ideeën zijn vaak de beste", vertelt Buyle. "In Gent organiseert het kinderdagverblijf Tierlantijn in de Rabotwijk maandelijks "Soep op de Stoep".

De soep is een handige manier voor de diverse bewoners om elkaar te ontmoeten." Je hoeft het dus niet te ver te zoeken: een schragen-tafel met cake en limonade op een zonnige dag, een handvol nieuwsgierige kinderen, en je bent vertrokken!

Feest!

Een buurtfeest organiseren, dat doe je samen natuurlijk. Eens je je buren wat beter kent, kan je polsen of ze interesse hebben om hieraan mee te werken. Schets het verloop van je buurtfeest op voorhand. Wat wil je precies organiseren? Een barbecue, een picknick, een straatvoetbalmatch, een karaoke... misschien wel een poolparty aan het zwembad van de buren?

Wat je ook organiseert, ga zeker ook eens langs bij de gemeente om te polsen naar de mogelijkheden voor je buurtactiviteit. Steden en gemeenten juichen initiatieven die de sociale cohesie versterken alleen maar toe. Daarom geven ze graag hulp bij bvb het aanleveren van materiaal: tafels, stoelen, tenten, ...

De smaak te pakken?

"Al die activiteiten zorgen er voor dat buurten hechter worden, en buren makkelijker voor elkaar gaan inspringen waar nodig", verklaart Buyle. "Een mooi voorbeeld daarvan is 't Groen Kwartier in Antwerpen. Wat begon met een eerste schuchtere barbecue groeide uit tot petanquetoernooien, buurtfeesten, een buurtkrant, en zelfs een gezamenlijke moestuin. En als er eens iemand in de rats zit, helpen de buren graag."

De mogelijkheden zijn uiteraard eindeloos. Zoek je nog inspiratie? Dan moet je op de website van Vicinia zijn, een kennisplatform dat buurten wil inspireren. Daar vind je een buurtatlas, die grote en kleine burenactiviteiten en -projecten van over heel België verzamelt.

Van sitcom tot een buurttheater: buurtinitiatieven voor gevorderden

Krijg je er niet genoeg van dat buurtgevoel? Wat dacht je van het opstarten van een heus buurtproject? Hier vind je alvast een aantal inspirerende projecten. Ze hebben allemaal een prijs op de Matexi Award gewonnen. Die bekroont jaarlijks de meest verbindende buurtinitiatieven.

De Theatergarage in Borgerhout: In een dichtbevolkte wijk in Borgerhout zonder veel cultuur- en infrastructuuraanbod hebben buurtbewoners samen een oud garagegebouw aangekocht. 500 gezinnen engageerden zich voor de gezamenlijke aankoop door een coöperatieve actie. De garage is eigendom van de buurt en dat voor en door de bewoners. Vrijwilligers creëren de Theatergarage met vooral kinder- en jongerenprogrammatie. Het resultaat? meer dan 100 activiteiten in beginjaar 2017. En zo is er sprake van het eerste autonome buurtcultuurcentrum in Vlaanderen!

Een sitcom voor en door rusthuisbewoners en buren: In St.-Jans Molenbeek maken de bewoners samen met de ouderen de sitcom 'Papy Booom', een serie van intussen al 12 kortfilms, te zien via web-tv. Scenario's en opnames zijn in handen van de bewoners, met volop betrokkenheid van de ouderen, voor en achter de camera. Buurtbewoners ontdekken elkaars bestaan, met elk een eigen verhaal dat soms verrassender is dan de fantasie.

Een sport- en ontmoetingsclub: In Eupen stelde het buurthuis Cardijn vast dat vooral (jonge) bewoners met een migratieachtergrond een grote behoefte hadden aan sporten maar dat er geen clubs of infrastructuur was. Cardijn werkte een aanbod uit voor sport en dans, activiteiten waarbij talenkennis niet het belangrijkste is, en waar zowel nieuwkomers als bestaande buurtbewoners aan meedoen.