Brussel lanceert slimme parkeerplaatsen voor buurtinkopen

Automobilisten kunnen, zonder een ticket te betalen of een parkeerschijf te plaatsen, een half uur lang gratis parkeren op de Shop&Go-plaatsen. Voorlopig wordt dit type parkeerplaats 6 maanden lang in drie druk bezochte winkelstraten getest. Het gaat met name om de Sint-Katelijne- en de Maria-Christinastraat, en de straat langs de Grote Zavel. "Zij die met de auto snel boodschappen willen doen, zullen gemakkelijker een vrije parkeerplaats vinden", aldus de schepen van Handel en het Parkeerplan, Marion Lemesre.

Deze parkeerplaatsen staan duidelijk aangegeven met een verkeersbord (zie bovenstaande foto) en oranje grondmarkeringen, en zijn uitgerust met slimme sensoren die de aanwezigheid van het voertuig detecteren. Indien het voertuig langer dan een half uur geparkeerd staat stuurt het systeem een signaal door naar de parkeerwachters. De automobilist riskeert dan een boete van 25?.

In Kortrijk, Braine-L'Alleud, La Louvière, Antwerpen en Oostende werpt dit systeem reeds vruchten af. In Brussel wordt deze installatie voor de eerste keer getest. Voor Brussels schepen van Mobiliteit Els Ampe (Open VLD) is dit initiatief een goede stap vooruit : "Dankzij 'Shop & Go' zullen automobilisten minder geneigd zijn om in de buurt rond te rijden om parking te vinden of om in dubbele file te staan."

De sensoren zijn actief van maandag tot en met zaterdag, telkens van 9u tot 18u. Buiten deze uren kunnen buurtbewoners zonder tijdslimiet van deze plaatsen gebruik maken.