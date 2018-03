Bewezen: Vrouwen maken minder brokken op de weg!

Safety first: vrouwen vs. wegpiraten

Belgische mannen veroorzaken significant meer schade op de weg dan vrouwen. Zo geeft 35% toe meer dan 2 keer iets te hebben geraakt of een ongeluk te hebben gehad. Dit in tegenstelling tot slechts 19% van de vrouwen. Maar liefst 28% van de Belgische vrouwen heeft nog nooit een verkeersongeluk gehad (in tegenstelling tot 21% van de mannen) en bij 3 op 10 vrouwen viel het slechts één keer voor. Misschien heeft dit ook wel te maken met hun alertheid. Mannen zeggen immers dubbel zo vaak dat ze al eens (bijna) in slaap zijn gevallen in de wagen: 37% vs. 18%. Ondanks alles onderschatten vrouwen toch hun rijcapaciteiten en dan vooral hun parkeerkunsten. Zo is 39% ervan overtuigd dat mannen beter kunnen parkeren en 18% vindt zelfs dat mannen beter met de wagen kunnen rijden in het algemeen. C'mon ladies, dat zelfvertrouwen mag gerust naar boven!

Stiletto slipgevaar

Autorijden met hoge hakken is geen sinecure: het geeft weinig stabiliteit (waardoor je voet van de pedaal kan afglijden of je stilettohak vastgeraakt in het automatje) en het vertraagt je reactiesnelheid. 69% van de Belgische vrouwen neemt dan ook weleens een extra paar platte schoenen mee om gemakkelijker te kunnen rijden als ze schoenen met een hak dragen.

'Zwartrijden': een hype bij zowel mannen als vrouwen

Net zoals 'the little black dress' nooit uit de mode gaat, blijven Belgische vrouwen ook trouw aan de kleur zwart (21%) bij het uitkiezen van een wagen. Traditionele tinten zijn troef want naast zwart blijken grijs (15%) en blauw (11%) de populairste autokleuren bij vrouwen wanneer ze een nieuw exemplaar zouden aanschaffen. Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus maar over hun favoriete autokleuren zal je ze toch niet horen discussiëren: mannen geven namelijk exact dezelfde top 3 (zwart: 18%, grijs: 17% en blauw: 12%) door als vrouwen. Over rood zijn de meningen echter verdeeld. Terwijl het op de vierde plaats staat bij vrouwen (11%), zouden slechts 7% van de Belgische mannen gezien willen worden in een rode wagen. Zij geven dan nog eerder de voorkeur aan zilver (9%) of wit (8%).