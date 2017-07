Bescherm je hond tegen hitte en zon!

Wist je dat huisdieren vaak meer last hebben van de hitte dan van de kou? Omdat honden en katten weinig of niet transpireren, wordt hun lichaamstemperatuur voornamelijk via hun ademhaling (hijgen) en zoolkussentjes geregeld. Sommige hondenrassen zijn gevoeliger voor hitte dan andere. Met name brachycefale rassen (platte neus) zoals bulldogs en aanverwanten, maar ook grote honden met een dikke vacht en honden met hartproblemen. Vooral bij die laatste groep is extra waakzaamheid geboden.

Een hitteberoerte herken je aan een sterke stijging van de lichaamstemperatuur door het weer en/of door de omgeving. Het lijf van je hond is niet meer in staat om voldoende af te koelen en raakt oververhit. In sommige gevallen stijgt de lichaamstemperatuur zelfs boven de 41°C! Die sterke temperatuurstijging kan hersenoedeem veroorzaken en als de temperatuur niet zakt, kan je dier sterven. Het gebeurt helaas nog te vaak dat een perfect gezonde hond wordt achtergelaten in een auto in volle zon. De temperatuur in de auto kan dan erg snel hoog oplopen, naar 50°C tot zelfs 70°C. En het dier, dat geen kant op kan, dreigt algauw te bezwijken aan een hitteberoerte. Ook je hond uitlaten op de warmste uren van de dag, wanneer het asfalt brandend heet is, moet je vermijden. Je hond wandelt immers 'blootvoets'.

Het eerste wat je moet doen bij een hitteberoerte, is je viervoeter rechtop helpen op een koele, goed geventileerde plek en hem proberen af te koelen door hem nat te maken. Neem ook zo snel mogelijk contact op met een dierenarts zodat die een antishockbehandeling kan starten en het dier aan een infuus kan leggen zodat zijn temperatuur sneller zakt.

Behalve een hitteberoerte kan je hond ook een zonnesteek oplopen. Vooral witte honden met een roze huid lopen een groot risico. Het is dus raadzaam om je trouwe viervoeter in te smeren met een sunblock, vooral dan de gevoelige zones (zonder haar), voor hij gaat zonnebaden. Een hond kan zijn 'jasje' niet uittrekken als hij het te warm heeft. Zorg dus regelmatig voor verfrissing of installeer een zwembadje waarin hij zich kan uitleven.