België telt nog één supereeuweling

De dinsdag overleden Alicia Van den Berghe-Corveleyn was de derde oudste vrouw van ons land, ze werd 112 en 23 dagen oud. De oudste vrouw van ons land, Joanna Catharina Deroover-Turcksin overleed in 2002, zij werd 112 jaar en 186 dagen. Op 7 september 2014 overleed Fanny Félicie Pardon-Godin in Zoutleeuw (Hoei), de tweede oudste vrouw van ons land, op 112 jaar en 103 dagen.

In ons land zijn er maar drie mensen (allemaal vrouwen) van wie bekend is dat ze 112 jaar oud werden. De oudste man in ons land werd 111 jaar en 241 dagen oud. Met de in december verjaarde Fernande De Raeve (110) uit Gent, telt ons land maar één supereeuweling meer. De Gentse schepen van Burgerzaken Sofie Bracke bezocht De Raeve indertijd op haar verjaardag. "Ik had er een tamelijk lang gesprek mee," herinnert Bracke zich. "Toen Fernande acht was, begon de eerste wereldoorlog en was ze getuige van zware bombardementen. Ze werd een oorlogswees, waardoor ze snel groot moest worden." In 1929 leerde De Raeve haar latere echtgenoot kennen, het koppel kreeg nadien twee kinderen en woonde in Oostakker. "Tot op zeer late leeftijd heeft Fernande alleen gewoond en tot een stuk in de negentig jaar ging ze op vakantie," vertelde ze. Omwille van een verminderd zicht verhuisde Fernande De Raeve op 96-jarige leeftijd naar het woonzorgcentrum Heiveld in Sint-Amandsberg, waar ze nog steeds geniet van een wandeling, een goed glas wijn en menselijk contact.

Op 5 februari 2017 verjaart de oudste vrouw uit Brussel: Elisabeth De Proost uit Anderlecht wordt 109 jaar oud.