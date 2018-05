Belg voelt zich schuldig ten opzichte van (groot)ouders

Bezoekje het mooiste cadeau dat er bestaat

Meer dan 30 procent van de ondervraagden* geeft aan hun ouders en grootouders enkel tijdens speciale gelegenheden te zien. Dat terwijl bijna drie op de vier (74%) weten dat (groot)ouders een spontaan bezoekje enorm op prijs stellen. Naast geografische afstand houdt ook tijdgebrek ons tegen om vaker op bezoek te gaan. Bij bezoekjes tussen ouder en kind is een echtscheiding een reden waarom zij elkaar niet vaker zien. Meer dan zeventig procent van de ondervraagde (groot)ouders geeft nochtans aan dat een bezoek van de (klein)kinderen het mooiste cadeau is dat er bestaat (73%). Hoewel ruim vier op de tien (44%) zou graag samen meer tijd willen doorbrengen, geeft ruim de helft van de (groot)ouders aan begrip te hebben dat vaker op bezoek gaan niet altijd een optie is.

Rol van de eettafel

Belgische families zien de eettafel als een belangrijke plek om samen te komen (69%). Samen koken (50%) en eten (71%) versterkt volgens hen de familieband. Meer dan de helft (58%) van de (groot)ouders geeft aan bij een bezoekje altijd de lievelingsmaaltijd van de (klein)kinderen voor te schotelen. "Liefde gaat duidelijk door de maag", zegt Maartje Frederiks, CEO van HelloFresh Benelux. "Wij vinden dat samen eten verbindt en we wilden graag weten hoe dat voor de rest van België is. Door hier met dit onderzoek inzicht in te geven, hopen we dat iedereen vaker bij elkaar de voeten onder tafel schuift. En niet alleen tijdens speciale gelegenheden."

Aan tafel komen (klein)kinderen niets te kort en ook de gesprekken komen steeds vanzelf. Toch heeft een kwart van de ondervraagden moeite om geschikte gespreksonderwerpen te bedenken. Sterker nog, ongeveer 35 procent van de (klein)kinderen mijdt wel eens bepaalde onderwerpen om ruzie of discussie aan tafel te vermijden.

Modern family

Meer dan de helft (56,8 %) van de respondenten geeft aan dat familie andere (vriendschappelijke) relaties overstijgt. De andere helft geeft aan vrienden net zo belangrijk te vinden als familie. Bij vier op de tien gevallen schuiven er tijdens familieaangelegenheden dan ook geregeld vrienden mee aan tafel. Stief-familieleden zijn voor ruim een kwart even belangrijk als biologische familie.

*Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van HelloFresh door PanelWizard onder ruim 1.000 respondenten. Er zijn mannen en vrouwen vanaf 18 jaar ondervraagd, waarbij rekening is gehouden met een representatieve afspiegeling van de Belgische bevolking als het gaat om regio, geslacht en leeftijd.