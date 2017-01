Belg heeft hekel aan netwerken

Januari is de maand van de nieuwjaarsrecepties: glaasje bubbels in de hand, visitekaartjes klaar en vooral veel netwerken. Een vervelende klus voor veel werknemers, zo blijkt. 1 op 4 werknemers (23%) geeft aan een grondige hekel te hebben aan netwerken in een professionele context. Opvallend is dat vrouwelijke werknemers (30%) dit erger vinden dan hun mannelijke collega's (19%).*

Nochtans onderkent de Belgische werknemer het belang van degelijk netwerken. Werknemers netwerken voornamelijk omwille van volgende redenen: ze willen (potentiële) klanten ontmoeten (51%), hun carrière opbouwen (42%) en de eigen professionaliteit ontwikkelen (39%).Het valt op dat in de technologiesector en in grotere organisaties netwerken als belangrijker wordt ervaren. Vaak zijn daar ook meer tools voorhanden om te netwerken. Zo vindt men netwerken zeer essentieel voor groei binnen de organisatie in grote bedrijven (72%), ten opzichte van slechts 43% in kleinere organisaties. Voorts erkennen hoger opgeleiden meer de voordelen van netwerken dan lager opgeleiden.

Netwerken kan je leren

Social media en het internet spelen vandaag de dag een grote rol wanneer je je netwerk wil uitbouwen.

38% van de werknemers geeft aan dat men dankzij het gebruik van internet en social media beter kan netwerken dan enkele jaren geleden. Al gaat dit in 1 op de 4 gevallen dan wel ten koste van netwerken via events of persoonlijk contact (24%). Dat jongere werknemers meer thuis zijn in de wereld van online netwerken blijkt uit volgende cijfers: 30% van de 18 tot 34-jarigen geeft aan voornamelijk te netwerken via social media en minder via events of face-to-face, in vergelijking met slechts 19% van de werknemers in de leeftijdscategorie van 35 tot 55 jaar.

Netwerken via online kanalen wint meer en meer aan belang. Kijk maar naar de groei van LinkedIn de afgelopen jaren. Maar ook Facebook, Twitter, Instagram en andere online kanalen worden meer en meer ingezet om het eigen netwerk te versterken. Gelukkig is netwerken iets wat je kan leren, zo weet ook 60% van de werknemers.

*Dit blijkt uit het 'RED Report' van Tempo-Team dat jaarlijks wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau bij een representatieve steekproef van 1000 werknemers.