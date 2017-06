BE-Alert: laat je waarschuwen

Vandaag gaven gaf minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon en minister van Telecom, Alexander De Croo, het startsein voor een grote publiekscampagne. De komende maanden worden er heel wat acties gevoerd om BE-Alert bekend te maken: een radiospot, affiches, acties op sociale media en een virtual reality escape room, die je op verschillende evenementen deze zomer zal tegenkomen.

Waarschuwen om levens te redden

In noodsituaties is het verwittigen van de bevolking van vitaal belang. Wie gewaarschuwd is, kan adequaat reageren en de specifieke aanbevelingen opvolgen. In geval van nood moet elke burgemeester, gouverneur en de minister van Binnenlandse Zaken steeds zo snel mogelijk, zoveel mogelijk betrokken personen kunnen verwittigen, met een uniforme en duidelijke boodschap, afkomstig van duidelijk geïdentificeerde officiële bron en via verschillende complementaire kanalen. Om inwoners correct te informeren, moeten de autoriteiten kunnen rekenen op kanalen die voldoende performant en verscheiden zijn. Verwittigen via verschillende complementaire kanalen is immers noodzakelijk in noodsituaties: de chaos die vaak heerst vereist de nodige flexibiliteit en snelheid in reactie.

Nationaal alarmsysteem via meerdere kanalen

Na een proefproject (2014 -2016) ontwikkelde het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) een instrument dat beantwoordt aan de behoefte om de bevolking te verwittigen via verschillende kanalen.

BE-Alert is een op nationaal niveau ontwikkeld systeem, bestemd voor alle veiligheidsactoren. In BE-Alert wordt verwittigen via verschillende kanalen in één systeem ondergebracht. BE-Alert kan een boodschap versturen via SMS, via een gesproken bericht op een vaste telefoonlijn, via e-mail of via sociale media. Bovendien is BE-ALERT een evolutief project: andere kanalen zullen later worden geïntegreerd.

Daarnaast wordt ook een bijkomend kanaal ter beschikking gesteld aan alle gouverneurs en burgemeesters die een BE-Alert-overeenkomst hebben ondertekend: ALERT-SMS. Met deze unieke technologie is het mogelijk een SMS te sturen op basis van localisatie (de plaats van het incident). Via een specifieke procedure geïmplementeerd door het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) en ontworpen in overleg met de mobiele telefoonoperatoren, kan iedereen die fysiek aanwezig is in een bepaalde zone via ALERT-SMS een boodschap ontvangen op zijn mobiele telefoon, zonder voorafgaande inschrijving. Dit systeem is uniek in België, volledig gratis voor de burger en werd ontwikkeld met het oog op toekomstige integratie in BE-Alert.

Inschrijven noodzakelijk

Intussen hebben al 200 gouverneurs en burgemeesters de een overeenkomst ondertekend. Zij beschikken nu over BE-Alert om hun burgers te waarschuwen. (Alle gemeenten die hebben ondertekend vindt u op: http://www.be-alert.be).

Wil jij ook verwittigd worden indien er zich iets voordoet in jouw gemeente, schrijf je dan in op www.be-alert.be. Dankzij deze gratis registratie beschikken alle gemeenten over recente contactgegevens (GSM, vaste telefoon, e-mail, adressen, ...).