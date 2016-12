Babyboom bij de Aziatische olifanten in Planckendael

Eergisteren werd bekend gemaakt dat Kai-Mook, het eerste Aziatische olifantje dat in 2009 in de Zoo van Antwerpen geboren werd, op zevenjarige leeftijd zwanger is.

Gisteren volgde er nog meer fijn olifantennieuws vanuit Planckendael. Ook haar 11-jarige zus May Tagu krijgt een baby. May Tagu kreeg in 2015 al een eerste jong, Baby Q, die helaas slechts een maand oud werd. Hopelijk heeft May Tagu intussen wat meer ervaring opgebouwd door toe te zien hoe haar mama Phyo Phyo iets later de kleine Qiyo ter wereld bracht en verzorgde.

En die mama verwacht intussen haar zesde jong, zo maakte Planckendael vandaag bekend. Een olifantenzwangerschap duurt 20 tot 22 maanden, dus we zullen nog even geduld moeten uitoefenen voor we een schattig baby'tje mogen verwelkomen.

De 35-jarige stier Chang heeft duidelijk zijn best gedaan. Hij woont samen met de olifantenfamilie in Planckendael en is ook de papa van de laatste boreling van 2015: meisje Qiyo. De andere vrouwen zijn oude dame Dumbo en tante Yu Yu Yin.