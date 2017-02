Arne Quinze: "Mijn sculpturen verbinden mensen"

De metalen scharlaken rotsblokken Rock Strangers op de dijk van Oostende, dat is hij. De reuzenstructuur met houten planken The Passenger in Bergen, dat is hij ook. De gekleurde metalen installatie Metal Chaos in Luik, da's alweer Quinze. Achter deze buitengewone sculpturen, die over de hele wereld opduiken, gaat een gepassioneerde Gentenaar schuil.

