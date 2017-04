Aantal geregistreerde mantelzorgers in het kader van Vlaamse Zorgverzekering daalt

De meeste geregistreerde mantelzorgers wonen in de provincie Antwerpen (31.056), gevolgd door Oost-Vlaanderen (28.118), Limburg (27.955), West-Vlaanderen (27.987), Vlaams-Brabant (21.258) en Brussel (486). In de meerderheid van de gevallen (85.580) gaat het om vrouwen.

De grootste groep (67.188) situeert zich in de leeftijdsgroep 45-64. Slechts een minderheid (13.229) is jonger. Meestal gaat het om de huwelijkspartner (40.345), gevolgd door dochter (35.291) of zoon (16.841).

In een beperkt aantal gevallen heeft de mantelzorger de zorg over twee (5.657), drie (269) of zelfs meerdere (73) zorgbehoevenden.

De Vlaamse Zorgverzekering betaalt aan zwaar zorgbehoevende personen die thuis verzorgd worden een maandelijkse premie uit van 130 euro voor niet-medische kosten waaronder mantelzorg.