Aandacht voor de mens achter de zorgvrager

6 juni is de internationale "What matters to you?"-dag. Bedoeling is om zorgverleners te stimuleren om speciale aandacht te hebben voor de kleine dingen die belangrijk zijn voor patiënten, cliënten of bewoners. Zorgnet-Icuro, koepelorganisatie van ruim 775 zorgvoorzieningen in Vlaanderen, nam het initiatief om deze actie ook in Vlaanderen te lanceren.