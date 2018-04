50 of 60? Wat is de leukste verjaardag?

De voorbije maanden werd ik bij toeval uitgenodigd op verschillende Ik-word-60-feestjes. Maar ik word ook regelmatig geïnviteerd op halve-eeuwparty's. Dus vroeg ik me af: wat is nu het verschil tussen die twee decennia, behalve het aantal kaarsjes op de taart?

ENERGIE. Geen verschil, vijftigers en zestigers moeten niet voor elkaar onderdoen als ze de bloemetjes buiten zetten. Om drie uur 's ochtends geeft niemand forfait, ook al stroomt er op dat uur niet enkel water onder de brug. Voor velen is de overstap van één decennium naar het volgende vooral het moment om een feestje te bouwen met vrienden, veel meer dan een kaap te ronden.

UITDAGING. Daar waar vijftigers hun feestje vaak kracht bijzetten met een stevige uitdaging (de Mont Ventoux beklimmen, een helikoptersprong), hebben zestigers daar geen behoefte meer aan. Of omdat ze dat overgangsritueel, waarmee ze zichzelf willen overtreffen, al op 50 hebben beleefd, of omdat ze vinden dat ze niets meer moeten bewijzen. Ze geven zich over aan genotszucht en doen zichzelf eerder een mooie reis cadeau.

WELZIJN. Maar het verschil dat ik het vaakst heb vastgesteld, en dat ik het meest markant vind, is het aura van geluk waarin zestigers baden. De rust die van hen uitgaat. Op 50, wanneer je volop gesandwicht wordt (tussen je kinderen en je ouders die hulp en aandacht nodig hebben, terwijl je zelf geconfronteerd wordt met een veelheid aan veranderingen en vragen), ervaar je je verjaardag als een opstap naar een andere wereld (die van 50+). En als kers op de taart, ben je het mikpunt van niet altijd even fijngevoelige grappen.

OP 60, zo vertellen mijn vrienden mij, voel je je goed in je vel. "Ik was nog nooit zo gelukkig", zegt Patricia stralend. De kinderen hebben een eigen stek, terwijl die van vijftigers nog volop zoeken en zwoegen (als ze niet nog aan het studeren zijn!). Op 60 heb je kleinkinderen, die voor een frisse wind zorgen, zonder dat je ervoor verantwoordelijk bent. Je hebt je emotionele problemen achter de rug en je relatie spoort weer. Je hebt komaf gemaakt met die vervelende hormonale problemen. Je loopt stilaan tegen je pensioen aan en dus baart je werk je minder zorgen.

AANVAARDING. Op welke leeftijd neem je vrede met je leeftijd? Op welke leeftijd raak je van dat ronde getal niet meer in shock? Dat is erg persoonlijk. Voor mij was dat op 40, met de bijhorende uitspattingen waar zelfs een puber voor zou passen. Voor anderen is dat op 50 en de fameuze vijftigerblues waar we het in dit blad al uitvoerig over gehad hebben. 60 lijkt minder problematisch. De midlifecrisis ligt achter je. En 60, dat is niet meer zoals vroeger 3 x 20, en alle connotaties die daar aan vasthangen. Het is zelfs geen leeftijd meer waarop je wettelijk gezien op pensioen mag. Bovendien regent het positieve referenties. Tien jaar terug werd Sharon Stone nog uitgeroepen tot knappe vijftiger, vandaag is ze een sexy zestiger.

DUS? Wie wint deze tweestrijd? Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt!