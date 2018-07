5 middeltjes om wespen weg te houden

1. Wierook of geurkaarsen

Wespen houden niet van sterke geuren en rook. Een geurkaars aansteken of een wierrookstokje branden houdt hen meestal op afstand.



2. Koffie branden

Wespen hebben een hekel aan de geur van koffie. Wil je in alle rust van jouw tuin of terras genieten, zet dan enkele kommetjes met gemalen koffie neer. Nog beter werkt het wanneer je de koffie aansteekt en de geur van de verbrande koffie zich verspreidt.



3. Kruidnagel

Ook een schoteltje gevuld met koud water en daarin enkele kruidnagels zou wespen of afstand houden.



4. Etherische oliën

Enkele druppels citronella-olie verdampen in een kommetje met water kan ook doeltreffend zijn.



5. Maak een wespenval

Iets barbaarser is een wespenval. Hiermee hu je de wespen niet op stand, maar lok je ze precies met iets zoets en zorgt dat ze daarna niet meer uit de val raken. Plaats een wespenval wel voldoende ver van de plaats waar u zit.

Wespenvallen zijn te koop in tuinwinkels, maar je kan ze net zo goed zelf maken. Neem een PET-fles en snij ze door op ongeveer 10 centimeter van de bovenkant. Plaats deze bovenkant omgekeerd (als een trechter) in het onderste deel. Maak beide delen met kleefband aan elkaar vast. Vul de wespenval met siroop en water. Wespen zijn zoetekauwen, dus zorg dat het drankje voldoende zoet is. De wespen worden aangetrokken door de zoetigheid, vliegen naar binnen en geraken niet meer uit de fles. Uiteindelijk verdrinken ze in het water.

Eventueel kan je nog gaatjes maken opzij in de fles en de wespenval met een koordje ophangen.



Nog enkele tips

Sluit verpakkingen van etenswaren goed af.

Laat geen etensresten op tafel staan.

Loop niet blootvoets door het gras.

Vermijd zoet geurende stoffen zoals bepaalde parfums of crèmes.

Vermits wespen aangetrokken worden door zoet, kruipen ze ook in geopende frisdrankblikjes. Sluit deze daarom af met dopjes die daartoe in de handel worden verkocht of drink met een rietje zodat de wesp niet in je mond terecht kan komen.

Kuis het snoetje van je (klein-)kinderen af nadat ze gegeten, gedronken of gesnoept hebben zodat er geen zoetigheid rondom hun mond blijft.

Blijf rustig wanneer er een wesp in de buurt is. Wanneer je wespen wegslaat, voelen ze zich bedreigd en worden ze agressief.



Heb je ondanks bovenstaande tips en maatregelen toch erg veel last van wespen, dan zit er misschien een wespennest in je tuin. Wespennesten uitroeien is geen klus om zelf aan te beginnen. Bel de lokale brandweer of een gespecialiseerde dienst.



