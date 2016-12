40 pct meer brieven voor Sinterklaas dan andere jaren

"Dat er dit jaar meer kinderen een brief sturen naar Sinterklaas, of dat de kinderen vroeger dan gewoonlijk hun briefje gestuurd hebben, zou kunnen komen doordat er voor het eerst Sint-brievenbussen zijn," zegt Barbara Van Speybroeck, woordvoerder van bpost. "Wij hebben 2.200 rode brievenbussen versierd met een mijter en een baard van de Sint. Voor de ouders is dat een reminder. Als ze die brievenbussen in het straatbeeld zien, realiseren ze zich dat hun kind niet mag vergeten een brief te sturen naar Sinterklaas."

Meer dan tienduizend brieven worden er elke dag behandeld op het tijdelijke 'Sintsecretariaat' van bpost. Daar werken meer dan dertig mensen. Eén van hen is Christophe Mairy. In zijn 25-jarige carrière bij bpost werkt hij nu voor de eerste keer op de Sinterklaas-afdeling in het sorteercentrum Brussel X. "De meeste brieven zijn vrolijk, leuk om te lezen. Maar soms zitten er ook triestige brieven tussen. Zo was er een brief van een klein kindje, van wie onlangs zijn papa gestorven was. Aan Sinterklaas vroeg hij om hem terug te brengen. Zoiets lezen laat je niet onberoerd. Ik moest een traantje wegpinken."

Bpost krijgt dit jaar naar schatting zo'n 300.000 brieven voor de Sint toegestuurd. Het adres is Sinterklaas, Spanjestraat 1, 0612 Hemel. Als de adresgegevens van het kind terug te vinden zijn, zorgt bpost in samenwerking met Sinterklaas voor een antwoord.