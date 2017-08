30 jaar Erasmus: De pioniers zijn 50

"Dit jaar is een feestjaar voor mij: ik word 50 en het Erasmusprogramma viert haar 30ste verjaardag." Toen Marc Goffart, als een van de pioniers van het Europese uitwisselingsprogramma, zich in 1989 aanmeldde om drie maanden in Amsterdam te gaan studeren, had hij nooit gedacht dat het zijn verdere (professionele) leven zou bepalen. "Ik studeerde Germaanse talen om journalist te worden, maar Erasmus heeft daar anders over beslist. Toen ik pas afgestudeerd was, vroeg de UGent me om het Erasmusprogramma te helpen uitbouwen.

...