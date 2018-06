Zo voorkom je dat keukendoeken tot voedselvergiftiging leiden

Van de vochtige vaatdoek was al bekend dat die in geen tijd uitgroeiden tot een geliefkoosde broeihaard voor een jungle aan bacteriën. Onderzoekers plaatsten dit keer 100 gebruikte keukenhanddoeken onder de microscoop en ze identificeerden de ziekmakende microben die ze aantroffen.

Op ongeveer de helft van de theedoeken was er sprake van bacteriële groei van soorten zoals de E Coli bacterie, en soorten van de enterococcus - , en de staphylococcus-stam. Niet alle doeken bleken even erg besmet. Zo bleken E. coli types opvallend meer op te duiken op doeken die zowel werden ingezet om keukenmateriaal af te vegen, het aanrecht schoon te maken of het drogen van de handen. Dat gaf aanleiding tot kruisbesmetting. Ook vochtige theedoeken of doeken van families die rauw vlees bereidden, bleken meer bacteriën te tellen.

Darmbacteriën

E.Coli is een darmbacterie die zowel bij mensen als dieren voorkomt. Dit zijn overwegend gunstige bacteriën met uitzondering van enkele zeer venijnige types die in staat zijn om een ernstige voedselvergiftiging te veroorzaken. Bovendien betekent de aanwezigheid van E.coli op een keukendoek dat er stoelgangbacteriën zijn op terechtgekomen. Dat duidt op een gebrek aan hygiëne zoals handen wassen na een toiletbezoek.

De staphylococcus bacteriën bleken meer present op theedoeken van families met kleine kinderen en bij huishoudens met een lager inkomen. Deze ziektekiem vermenigvuldigt zich pijlsnel bij kamertemperatuur en produceert dan toxines die eveneens tot een voedselvergiftiging leiden. Ze kan gedood worden door de doeken te wassen bij hoge, bijna kooktemperaturen.