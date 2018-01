Zo vind je de ideale stapschoenen

'Wandel- en stapschoenen zijn per definitie voetvriendelijk. Iedereen zou minstens zo'n paar in huis moeten hebben. Het is een investering waar je voeten jarenlang geniet van hebben want ze verslijten amper,' adviseert podoloog Paul Borgions.

Passen doe je - zoals bij alle nieuwe schoenen - beter aan het einde van de dag. Dan zijn je voeten doorgaans wat meer uitgezet. Neem best je eigen wandelsokken mee en probeer verschillende modellen en maten uit.

Een wandelschoen moet meteen comfortabel zitten en niet knellen. Stap met je schoenen ook even rond in de winkel. Heel wat speciaalzaken hebben kleine hellingen voorzien om uit te testen of de schoen ook bij dergelijke hindernissen op zijn plaats blijft zitten.

4 categorieën

Wandelschoenen worden opgedeeld in 4 categorieën van A tot D en in de praktijk vind je ook heel veel mengvormen.

A - B. Wandelen

Gebruik je activiteiten als leidraad bij de wandelschoenkeuze. Stap je vooral over gemakkelijke paden, in steden en bij normale weersomstandigheden, dan volstaan de lichtere wandelschoenen (categorie A of B). Deze hoef je niet in te lopen. Deze schoenen hebben tal van voordelen: ze zijn licht, hebben een stevige zool en een brede leest en hoge teenbox.

De hoge modellen bieden ook versterking aan de enkels. Wie instabiele enkels heeft, gaat best voor dat type. Deze schoenen lenen zich niet alleen tot wandelen, je kan ze zonder problemen ook voor je dagelijkse activiteiten dragen.

Wie frequent wandeltochten onderneemt, kan zich verschillende paren aanschaffen en wisselen naargelang de omstandigheden.

C. Trekkings

Deze modellen hebben een wat steviger structuur en de zool is dikker, minder buigzaam en bestand tegen rotspunten, en slechte weersomstandigheden.

D. Berg en ijs

Type D schoenen zijn echt bestemd voor wie avontuurlijke trekkings plant bij extreme temperaturen in de bergen of op ijsvlaktes. Kortom de heel ervaren trekkers. Voor de grote meerderheid van de wandelaars zijn zo'n robuuste modellen niet nodig.

Veters zijn belangrijk

De meeste wandelschoenen zijn vetermodellen en die genieten ook de voorkeur. De manier waarop je je veters aantrekt kan het voetcomfort aanzienlijk bevorderen. "Met de leeftijd vermindert de bloedcirculatie en dat voelen we het eerst aan de uiteinden, aan tenen en handen. Dat kan er onder meer voor zorgen dat voeten meer gezwollen zijn aan het einde van de dag en dus wat meer volume vragen. Zoals je je broeksriem een gaatje kan opschuiven, kan je dat met je schoenen ook door je veters op de plekken waar ze knellen losser te maken. Hoe dieper de veter doorloopt tot aan de snuit van je schoen, hoe meer speling je kan creëren. Doorlopende veters zijn ook interessant om de schoenen te verbreden bij hallux valgus of hamertenen.

Schoenen met dwarse stiksels of gespen zijn te mijden als je last hebt van zwelling. Die gaan knellen.

Absorberende sokken

Je vindt ze vandaag in alle soorten, maten en stoffen. Sommige merken hanteren zelfs linker- en rechterwandelsokken. De pasvorm van deze exemplaren zou beter inspelen op de drukpunten van de voet en zo blaren en andere klachten tegengaan. De meeste speciale wandelsokken beschikken vandaag trouwens over dikkere en dunnere zones naargelang de belasting en de schokabsorptie. 'Sokken laten je schoenen extra goed passen en zorgen vooral ook voor de absorptie van overtollig vocht', preciseert Paul Borgions. 'Belangrijk daarbij is dat je best voor katoenen of wollen sokken kiest. Twee sokken boven elkaar dragen, wat vroeger wel eens werd aangeraden, is helemaal passé. Dat zorgt net voor extra wrijving tijdens het stappen. Hou het bij één paar en merk je dat dit niet volstaat om het zweet op te nemen, trek dan onderweg een ander paar aan. Of leg een inlegkruisje op je zool vast. Ook dat neemt enorm veel vocht op en je gooit het nadien weg.'

Wie gevoelig is voor blaren, kan nieuw gekochte sokken best wassen voor het eerste gebruik. Dan worden ze zachter , gladder en absorberender. Koop je sokken in een voldoende grote maat, want ze krimpen gemiddeld één schoenmaat na de eerste wasbeurt.