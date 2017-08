Zo slaap je als een roos tijdens een (lange) vlucht

1. Ga bij het raam zitten

Een stoel bij het raam is de beste plek als je je vlucht voornamelijk slapend wilt doorbrengen. Je hoeft voor niemand op te staan én je kunt je lekker tegen de wand aan vlijen.

2. Lenzen uit

Draag je lenzen, vergeet dan niet om ze uit te doen voordat je je ogen sluit. Heb je snel last van tranende, geïrriteerde of droge ogen, dan kun je sowieso beter een bril opzetten in een vliegtuig. De droge lucht voelt vaak niet prettig aan, zeker niet als je ook nog contactlenzen draagt.

3. Neem een kussen(sloop) mee

Met een kussentje, zit je net wat comfortabeler. Je kunt tegen het raampje leunen, of voorover gaan 'liggen' op het tafeltje.Soms krijg je een kussentje uitgereikt, maar je kunt er natuurlijk ook zelf een meenemen. Een opblaasbare neemt weinig plek in in je handbagage. Een andere ruimtebesparende optie is een kussensloop in je tas stoppen. Vul deze op met een dekentje of een trui en klaar is je kussen!

4. Riem vast, in het zicht

Ben je eindelijk in dromenland, schudt de stewardess je wakker omdat er turbulentie wordt verwacht. Ligt er een dekentje over je riem, dan zal ze toch even moeten vragen of je hem wel dichtgedaan hebt. Dit voorkom je heel simpel: sluit de riem over je dekentje heen.

5. Draag laagjes

Voor het opstijgen is het soms snikheet, eenmaal in de lucht hangen de ijspegels zowat aan je neus. Zeker als je het koud hebt, blijf je meestal klaarwakker. Draag daarom een comfortabele outfit van een zacht stofje. Een strakke spijkerbroek of knellende outfit is echt niet prettig als je uren moet zitten. En kies voor meerdere laagjes, dan kun je nog eens iets uit- of weer aantrekken.

6. Warme sokken

Heb je ooit lekker geslapen met je schoenen aan? Nee toch. Verruil je schoenen liever voor een paar warme sokken zodra je je op je stoel geïnstalleerd hebt. Er bestaan zelfs speciale compressiesokken voor in het vliegtuig, die ervoor zouden zorgen dat je geen opgezette voeten en benen krijgt.

7. Slaapmasker

De buurvrouw die even uit het raam wil kijken en het luikje open schuift. De buurman die een lampje aanknipt om een boek te lezen. Best irritant, want zowel daglicht als kunstlicht houd je wakker. Draag een lekker zacht slaapmasker en jij hebt nergens last van. Een slaapmasker is bovendien een probaat middel tegen stewardessen die willen weten of je nog iets te eten of te drinken lust, mensen met zo'n masker op slaan ze echt wel over.

8. Oordopjes

Schrik je telkens wakker van geluiden? Zorg dan voor goede oordopjes. Sommige mensen vinden het fijn om naar rustgevende muziek te luisteren. Daarvoor is een koptelefoon die het gebrom van de motoren buitensluit ideaal - zoek naar een koptelefoon met zogenaamde 'noise cancelling'.

9. Geen koffie en alcohol

Cafeïne en alcohol verstoort je nachtrust. Neem een grote fles water mee (kopen of vullen na de controles!) zodat je genoeg te drinken hebt en goed gehydrateerd blijft in de droge vliegtuiglucht.

10. Snack voor het slapen gaan

Je wilt natuurlijk niet wakker worden van je knorrende maag. Eet voordat je gaat slapen een lichte snack. Sommige voedingsmiddelen helpen je naar dromenland. De stoffen triptofaan en serotonine zorgen dat je je wat rustiger en slaperiger gaat voelen. Ze zitten bijvoorbeeld in bananen, dadels, notenpasta, yoghurt en volkorencrackers.

