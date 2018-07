Zo kan je snel checken of je dreigt uit te drogen

Huidknijptest

Een gebrek aan vocht heeft invloed op de textuur en elasticiteit van onze huid. Die bestaat voor zo'n 30 % uit water. Om te achterhalen of de huid voldoende vocht behoudt, knijp je met duim en wijsvinger in de huid op de rug van je hand. Trek die even omhoog, laat los en kijk wat er gebeurt. Keert de huid na loslaten meteen terug naar zijn plaats, dan wijst dat op voldoende elasticiteit en vocht. Duurt het een halve seconde of meer voordat de huid terugschiet naar zijn originele vorm, dan kan dit wijzen op dehydratatie. Wanneer het lichaam een tekort aan vocht detecteert, zal er immers vloeistof van de huid worden weggetrokken om andere organen te kunnen laten functioneren. Daardoor wordt de huid stugger en kan ze ook koel en klam aanvoelen.

Urine veranderingen

Een ander alarmsignaal is de urine. Zo vertelt de kleur al veel over de vochtstatus van je lichaam. Donkere of honingkleurige urine is een signaal van mogelijke dehydratatie. Urine bestaat zowel uit water als afvalstoffen die door het lichaam moeten worden verwijderd. Bij uitdroging springen de nieren zuiniger om met dat water door het concentreren van de urine. Hierdoor kunnen afvalstoffen worden uitgescheiden zonder al te veel extra vocht prijs te geven. Dat is nodig voor tal van andere lichaamsfuncties Bij een goed gehydrateerd lichaam kleurt de urine lichtgeel en is die geurloos. Ook minder plassen kan wijzen op uitdroging.