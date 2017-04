Zo bescherm je je huid tegen veroudering

4 dingen die je kunt doen

1 Oxidatieve stress, de meest geduchte vijand van een jeugdige huid, kan je op twee fronten bestrijden. Van binnenuit, door te kiezen voor evenwichtige voeding die rijk is aan vitamine A, C en E en veel omega 3- en omega 6-vetzuren bevat. Eventueel aangevuld met een slim gedoseerd voedingssupplement. En van buitenaf, door een verzorgingsproduct aan te brengen dat je huid weerbaarder maakt: een product met een intens voedende formule en minstens SPF20 voor zonnige dagen. Prima ingrediënten zijn hyaluronzuur - dat van nature in de huid aanwezig is, als een spons werkt en de cellen opnieuw volume geeft -, extracten van plantaardige oliën (karité, argan), vitamine E en C, zink, polyfenolen uit druiven of groene thee, glycerol, ceramiden, essentiële vetzuren, ...