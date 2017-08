Zestig jaar geleden veranderde het cochleair implantaat de wereld van doven en slechthorenden ingrijpend

Een medische mijlpaal zonder meer. Dat realiseerden twee Franse wetenschappers toen ze er in 1957 voor het eerst in slaagden om via een implantaat weer een geluidssensatie op te wekken bij een dove patiënt. De toen nog experimentele techniek van het cochleair implantaat opende ongeziene mogelijkheden voor doven. Maar dat werd niet overal op gejuich onthaald. Belgisch pionier oorchirurg Erwin Offeciers blikt terug en een beetje vooruit.