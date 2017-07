Zes tips tegen schurende dijen

Vooral als het warm is hebben veel vrouwen last van schurende bovenbenen. De schaafplekken ontstaan als de huid van je ene been een tijd tegen de huid van je andere been wrijft. In de zomer komt het vaker voor. Je draagt dan immers eerder een korte broek of jurk, waardoor je blote dijen elkaar raken. Als je transpireert is je huid vochtig en daardoor extra kwetsbaar.

Afvallen?

Schurende bovenbenen hebben niets met overgewicht te maken. Iedereen die dijen heeft die elkaar raken, kan last krijgen van schaafwondjes. Ook mensen met flink gespierde bovenbenen dus. Bovendien zijn er genoeg vrouwen met een gezond BMI die door hun lichaamsbouw nu eenmaal dijen hebben die tegen elkaar aan komen als ze lopen.

1. Droog houden

Een vochtige huid is kwetsbaarder. Probeer je huid dus droog te houden. Een laagje talkpoeder kan helpen, dat neemt vocht op. Er zijn ook vrouwen die deodorant of een anti-transpirant aanbrengen op hun dijen om transpiratie te verminderen.

2. Speciale crème

Een andere optie is je bovenbenen insmeren, zodat ze niet langs elkaar schuren, maar soepeltjes glijden als je loopt. Er zijn crèmes te koop die speciaal voor dit doeleinde ontwikkeld zijn, zoals Body Glide Anti Chafing, Vevina en Smoovall.

3. Huismiddeltjes

Daarnaast zijn er allerlei huismiddeltjes die een oplossing kunnen zijn, zoals bodylotion, massageolie, kokosolie, glijmiddel en vaseline. Dep een beetje op de gevoelige plekken, maar pas op voor vlekken in je kleding. Helaas werkt dit lang niet bij iedereen: de een zweert erbij, de ander zweet zo'n smeerseltje er binnen een half uur weer af.

4. Bedekken

Bedek je de blote huid, dan is je probleem ook verleden tijd. En dan bedoelen we niet bedekken met een lange broek, maar met een broekje of ondergoed dat net lang genoeg is om het schurende deel van je dijen te beschermen.

Geschikt zijn:

boxershorts met wat langere pijpjes

zogenaamde shapewear (corrigerend ondergoed) met langere pijpjes

een luchtige korte legging, zoals een korte hardlooptight, sliding broekje, wielrenbroek

een afgeknipte panty (niet te kort afknippen)

5. Sporten in strakke legging

Tijdens het sporten zit een net wat langere, strakke legging oftewel tight van synthetische stof die transpiratie afvoert vaak het fijnst. Bij een te korte broek raken de blote dijen elkaar, bij een wijde broek kan de flapperende stof voor geschuur zorgen.

6. Douchen

Blijf na je work-out niet rondlopen in je zweterige kleding. Het vocht en het zout uit je zweet verergert irritatie. Spring dus meteen onder de douche na het sporten, of als je thuiskomt na een verhitte (werk)dag.

Toch wondjes?

Reinig de geïrriteerde huid voorzichtig met water. Douchen met schuurwondjes kan even doorbijten zijn... Dep de plekjes daarna zorgvuldig maar heel zachtjes droog met een handdoek. Gebruik desnoods een föhn om je aangedane huid goed te drogen of laat je benen aan de lucht drogen.

Zijn de wondjes dicht, dan kun je er eventueel een verzachtend zalfje op smeren, zoals babybillencrème. Vraag bij ernstige, pijnlijke wondjes je huisarts om advies.

Bron: Gezondheidsnet.nl