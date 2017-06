WHO: Beter milieubeleid redt jaarlijks 1,4 miljoen Europeanen

De helft van die 1,4 miljoen overlijdens is het gevolg van luchtvervuiling, zei Zsuzsanna Jakab, Europa-directeur bij de WHO, gisteren tijdens de Zesde Ministeriële Conferentie over Milieu en Gezondheid in Ostrava (Tsjechië).

Inzetten op duurzaamheid en gezondheid in alle overheidssectoren kan volgens haar miljoenen doden voorkomen.

Luchtvervuiling

Milieuproblemen zijn verantwoordelijk voor 26 procent van de ischemische hartziekten, 25 procent van de beroertes en 17 procent van de kankergevallen in Europa. Het aantal hart- en vaatdoden als gevolg van blootstelling aan milieufactoren is in lage- en middeninkomenlanden drie keer zo hoog als in rijke landen.

Luchtvervuiling is de grootste moordenaar in Europa, met jaarlijks 620.000 doden door vervuiling buitenshuis (transport, industrie, energieproductie) en binnenshuis (verbranding van vaste brandstoffen voor verwarming en koken, slechte ventilatie, meeroken).

Ook andere factoren zoals chemische vervuiling, lawaai, beroepsgerelateerde risico's, onveilig water, slechte sanitatie en ongelukken leiden tot overlijdens en ziekte. Jaarlijks sterven in Europa 85.000 mensen in verkeersongelukken.

Groeiende steden

Steden moeten centraal staan, zegt de WHO, omdat de bevolking daar in de komende jaren zal blijven groeien. "De WHO is bereid alle Europese steden te steunen die voorrang geven aan betere gezondheid, welzijn en milieu", zei Srdan Matic, coördinator Milieu en Gezondheid bij de WHO in Europa.

De Ministeriële Conferentie over Milieu en Gezondheid in Ostrava is de zesde in zijn soort in dertig jaar. Het is de eerste die wordt gehouden in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's).

(IPS)