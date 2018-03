Welke producten moet je in de gaten houden om contactallergie te voorkomen?

Heel wat mensen, en vrouwen meer dan mannen, reageren allergisch op methylisothiazolinone. Een efficiënt conserveringsmiddel dat zowel gebruikt wordt in lage (in cosmetica maximaal 0,01%) als in hogere concentraties (in huishoudelijke en industriële producten). Het doodt onder meer bacteriën, virussen en schimmels. Dit middel is de opvolger van de parabenen, die werden geweerd omdat ze als hormoonverstorend aanzien werden, alhoewel de in cosmetica gebruikte lage hoeveelheden geen probleem vormen.

Recent is de Europese wetgeving aangepast waardoor methylisothiazolinone niet meer mag aanwezig zijn in 'leave on' cosmetica, producten die dus op de huid blijven, maar wel nog in producten die af- of uitgespoeld worden. Daarnaast is de stof is vandaag nog steeds aanwezig in heel wat producten in onze directe omgeving zoals detergenten, verf, onderhoudsproducten voor leer en hout, technische producten zoals koelvloeistoffen, inkten, enz. Op het etiket komt de stof ze voor onder de naam methylisothiazolinone of van het mengsel methylchloorisothiazolinone en methylisothiazolinone.

Reacties en gevolgen

Methylisothiazolinone kan door contact met de huid allergische reacties zoals eczeem, jeuk, roodheid, zwelling, papeltjes of blaasjes uitlokken bij wie hiervoor een overgevoeligheid heeft ontwikkeld. Meestal treedt sensibilisatie op na herhaaldelijk gebruik. Daarbij verstrijken er enkele uren tot dagen tussen het contact en de reactie.

Bij wie allergisch is, kunnen ook eczeemreacties voorkomen op niet bedekte lichaamsdelen bij blootstelling aan water-gebaseerde verven of lijmen, of andere producten die verdampen en die dit bewaarmiddel bevatten. Dit gebeurt door verspreiding via de lucht.

Bij ongeveer 7 à 10 % van de mensen die door een dermatoloog onderzocht worden voor een mogelijke contactallergie blijkt het te gaan om methylisothiazolinone- allergie. Eenmaal gesensibiliseerd kan je nadien reageren op elk product waarin dit middel aanwezig is.

Medische hulpmiddelen voor diabetes

Andere frequente veroorzakers van contactdermatitis zijn de (meth)acrylaten en cyanoacrylaten, die aanwezig zijn in lijm, botcement en medische hulpmiddelen zoals glucosemeters die gebruikt worden door diabetespatiënten. Deze worden steeds vaker ingezet om de suiker in het bloed via glucosesensoren continu te meten. De kleefpleisters waarmee bepaalde sensoren worden bevestigd hebben intussen al geleid tot verschillende gevallen van huidallergie. De oorzaak is het allergeen ethylcyanoacrylaat dat ook botcement, nagellak en lijm zit en dat voor de sensibilisering zorgt. Maar ook met andere stoffen werd al contacteczeem gerapporteerd. Vaak is de diagnose voor de allergoloog of dermatoloog lastig omdat er niet altijd informatie beschikbaar is over de samenstelling van de medische hulpmiddelen.