Welke oefeningen helpen echt om dat buikje weg te werken?

Dit zijn oefeningen waarmee je je buikvet kan kwijt geraken:

Spierversterkende oefeningen maken het best komaf met buikvet. "Studies hebben aangetoond dat krachttraining na enkele maanden evenveel buikvetverlies oplevert als een combinatie van cardio-oefeningen en krachttraining samen en meer dan cardio-training alleen. Dat komt omdat spieren metabole organen zijn die een grote invloed hebben op de stofwisseling. Door je grote spiergroepen te trainen, verhoog je het tempo waarmee je lichaam energie verbrandt.", vertelt kinesitherapeut en medische fitnesscoach Yves Devos.

Cardio-oefeningen zoals joggen of fietsen verhogen je energieverbruik wel maar je moet al heel lang doorgaan, voor er daarbij ook vet wordt verbrand. Voor buikvet is dit dus minder tijdsefficiënt, met uitzondering van de high intensity vormen.

"Je hoeft je niet speciaal te focussen op klassieke sit-ups of crunches, die bovendien belastend zijn voor de rug. Daarmee ga je je buikspieren wel versterken maar dat gaat niet meteen je buikvet doen wegsmelten of een strakke buik sculpteren. Je oefent beter alle grote spiergroepen van je lichaam: armen, benen, borstkas, schouders, en buik. Kies voor goede buikspieroefeningen zoals de plank", weet Yves Devos.

De eerste drie tot zes maanden bouw je je spiertraining best rustig op om blessures te voorkomen en je lichaam de kans te geven zich aan te passen. "Probeer driemaal per week een half uur à drie kwartier te oefenen waarbij je telkens een licht branderig gevoel in je spieren mag ervaren. Nadien mag je de krachttraining stapsgewijs intensiever maken. Je herhaalt best tot je spieren uitgeput zijn. Het gevoel dat je echt geen volgende herhaling meer aankan. Dat stimuleert de aanmaak van groeihormoon en testosteron wat je metabolisme op een hoger niveau tilt."

Een andere interessante bewegingsvorm om je buikomvang en vetpercentage aan te pakken is Pilates. Om effect te hebben is driemaal per week een sessie van een uur nodig.

Voor wie al over een goede basisconditie beschikt, zijn beweegvormen zoals Crossfit, Fit in 7 minuten, of High Intensity training interessant. Die bieden een combinatie van gym, atletiek en kracht.

Hoe begin je te bewegen na een vermageringsoperatie?

Wie jarenlang kampte met zwaar overgewicht, ondervindt vaak veel moeite om te bewegen. Zelfs na een zogeheten obesitasingreep en gewichtsverlies blijkt de drempel richting fysieke activiteit nog hoog.

In ons land vinden jaarlijks zo'n 10.000 obesitasingrepen plaats maar toch slaagt een aanzienlijk deel (20 à 30 %) van de mensen er nadien niet in om een gezond gewicht te behouden. De voornaamste oorzaak daarvan is een onaangepast voedingspatroon en gebrek aan beweging.

Om daarop in te spelen ontwikkelde kinesitherapeut en medische fitnesscoach Yves Devos een voor ons land uniek bewegingsprogramma voor het Expertcentrum voor Medische Fitness en Voedingsbegeleiding bij Obesitas in Zottegem.