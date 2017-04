Welk type bacterie huist er in jouw neus?

5 types

Vijf types neusbacteriën hebben de onderzoekers geïdentificeerd: een moraxellatype, een streptococcustype, een haemophilustype, een fusobacteriumtype en een gemengd type met staphylococcus/corynebacterium/dolosigranulum. Elk type werd vernoemd naar de meest voorkomende bacterie in het neusslijmvlies.

Toekomst?

Bij de vaginale flora en de darmflora heeft gelijkaardig onderzoek naar bacterietypes al geleid tot innovatieve behandelingen op basis van probiotica om klachten te verhelpen. Zo'n scenario is op termijn misschien ook mogelijk voor de bestrijding van bovenste luchtweginfecties zoals sinusitis. Dergelijke nieuwe probioticacombinaties zouden bovendien ook het gebruik van antibiotica verder kunnen terugdringen.

Wat betekent dit?

Dit onderzoek is een vertrekpunt om verder uit te zoeken welke rol neusbacteriën spelen bij het ontstaan van infecties van de bovenste luchtwegen en van de neus-keeloorholte. "Microbiologisch is er niet meteen een verklaring waarom een type bacteriën dominant is bij een bepaalde persoon: in welke mate ligt het aan de omgeving, de genen of aan het immuunsysteem? Momenteel loopt er een vervolgonderzoek bij mensen met chronische sinusitis. Als bepaalde neusbacterietypes bij hen frequenter voorkomen, kan dat ons op weg zetten richting nieuwe behandelingsmogelijkheden", zegt professor Sarah Lebeer.

Met dank aan professor microbiologie Sarah Lebeer (Universiteit Antwerpen) en NKO-arts Olivier Vanderveken (UZ Antwerpen)