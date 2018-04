Week van de Valpreventie moedigt ouderen aan om veilig te bewegen

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Een val op oudere leeftijd is snel gebeurd: in Vlaanderen overkomt het vijfendertig procent van de 65-plussers minstens één keer per jaar. Een deel van de remedie is in beweging blijven. Op een veilige manier bewegen is dan ook de boodschap van de zevende editie van de 'Week van de Valpreventie'."

Vijfendertig procent van de thuiswonende 65-plussers valt minstens één keer per jaar. In woonzorgcentra loopt dit aantal op tot zeventig procent van de bewoners. Naast de fysieke impact gaat een valincident vaak gepaard met psychosociale en financiële gevolgen.

Blijf in beweging, doe het veilig!

Tijdens de 'Week van de Valpreventie' van 23 tot en met 29 april staat deze problematiek in de kijker. Het doel is om ouderen meer en veilig te laten bewegen want daar ontbreekt het aan in Vlaanderen. "De gemiddelde Vlaamse 65-plusser zit meer dan 9,5 uur per dag stil", zegt professor Koen Milisen, voorzitter van het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen. "Beweging zorgt ervoor dat je fit blijft en verbetert bovendien de spierkracht, het evenwicht, de lenigheid en de mobiliteit waardoor de kans op een val vermindert."

"Bewegen kan al met heel laagdrempelige activiteiten zoals huishoudelijke taken, spelen met de kleinkinderen of de trap nemen in plaats van de lift. We raden ouderen ook aan om dagelijks een stukje matig intensief te bewegen. Dat kan al wandelend, fietsend of door te werken in de tuin. Eens per week bewegen ze best aan hoge intensiteit door bijvoorbeeld te zwemmen, joggen of dansen. Voor ouderen die hier niet meer toe in staat zijn is een beetje bewegen sowieso beter dan geen beweging. Ouderen die veel en lang stilzitten stimuleren we om iedere 20 à 30 minuten even recht te staan en rond te wandelen."

Met hulpmiddel, waar nodig

"Het is belangrijk dat ouderen bewegen naar hun eigen mogelijkheden en dat op een veilige manier doen. "Zo kan een rollator een veilige houvast zijn voor ouderen die minder goed te been zijn en hen hulp bieden tijdens het bewegen. Ook een elektrische fiets kan een goed hulpmiddel zijn om in beweging te blijven, maar we raden ouderen wel aan om zich goed te informeren over het veilig gebruik ervan. Bij huishoudelijke taken zoals het schoonmaken van hoge kasten, raden we aan een stevige trapladder te gebruiken in plaats van een wankele stoel."