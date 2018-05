Wat je moet weten over medicatie bij brandend maagzuur

Maagzuurremmers zijn een populair geneesmiddel. Zelfs het zwaarste type maagzuurremmer gaat grif over de toonbank. Bijna een miljoen Belgen slikt dagelijks maagzuurremmers. Maar is dat wel per se nodig?

Maagzuurbinders

In de volksmond worden maagzuurremmers en maagzuurbinders vaak op een hoop gegooid, maar er is wel degelijk verschil tussen beide geneesmiddelen. De actieve stof in een maagzuurbinder bindt en neutraliseert het zuur in de maag, waardoor het brandende gevoel afneemt. Maagzuurbinders werken alléén in de maag en hebben een snelle werking die enkele uren aanhoudt. Bekende voorbeelden van maagzuurbinders zijn Maalox en Rennie.

Maagzuurremmers

Maagzuurremmers remmen het zuurgehalte in de maag. De actieve stof komt zowel in de maag als in de bloedbaan terecht. Er zijn twee varianten: H2-blokkers (ook wel H2-antagonisten) en protonpompremmers.

H2-blokkers

H2-blokkers of H2-antagonisten worden gebruikt bij maagzuur, maagzweren, darmzweren en om de maag te beschermen tegen medicijnen die de maagwand aantasten. De werking begint na ongeveer een half uur en na enkele dagen gebruik komt het genezingsproces van de beschadigingen in de maag op gang. Het risico op wisselwerking met andere geneesmiddelen is gering tot aanzienlijk - vraag hier altijd naar bij je apotheker. Voorbeelden van H2-blokkers zijn Zantac, Ranitidine en Acidine. Voor deze geneesmiddelen heb je een voorschrift nodig.

Protonpompremmers

Protonpompremmers zijn de zwaarste variant maagzuurremmers. Ook deze geneesmiddelen worden gebruikt bij maagzuur, maagzweren, darmzweren en om de maag te beschermen tegen medicijnen die de maagwand aantasten. De werking begint na één tot twee uur en na enkele dagen gebruik komt het genezingsproces van de beschadigingen in de maag op gang. De wisselwerking met andere geneesmiddelen is aanzienlijk - vraag hier altijd naar bij je apotheker. Voorbeelden van protonpompremmers zijn Esomeprazole, Lansoprazole, Losec, Omeprazol, Acidcare, Pantozol, Pantomed, Nexiam en Pariet. In principe heb je voor deze geneesmiddelen een recept nodig. Voor deze geneesmiddelen heb je een voorschrift nodig.

Onderzoek naar bijwerkingen protonpompremmers

Uit een groot wetenschappelijk onderzoek bleek dat veelvuldig gebruik van protonpompremmers de samenstelling van de darmflora behoorlijk kan veranderen. Specialisten waarschuwen dan ook voor dit type medicijn: 'Als je een goede reden hebt om dit middel te gebruiken, bijvoorbeeld vanwege een maagzweer of chronische klachten, dan moet je die bijwerkingen voor lief nemen. Maar als je het medicijn zonder urgente reden gebruikt dan zijn de bijwerkingen van belang.' Bijwerkingen van protonpompremmers zijn onder meer darminfecties, nierfalen en osteoporose (botontkalking).

Wisselwerking met andere medicijnen

Los van het feit dat maagzuurremmers ernstige bijwerkingen kunnen hebben, is ook het risico op wisselwerking met andere geneesmiddelen groot. Je vaste apotheker die weet welke andere medicijnen je slikt, kan advies geven of er kans is op wisselwerking.

Stop zodra het kan

Artsen waarschuwen niet te lang door te gaan met het gebruik van maagzuurremmers - tenzij het echt niet anders kan. Het is belangrijk om de inname niet in één keer te stoppen, maar langzaam af te bouwen. Dat heeft te maken met het zogeheten rebound-effect: als je stopt met maagzuurremmers, komt het maagzuur terug. Omdat je maag dat zuur niet meer gewend is, kun je een paar dagen last hebben van maagklachten. Je moet daarom twee tot vier weken gestopt zijn voor je werkelijk iets kunt zeggen over de echte werkzaamheid. Mochten de klachten toch terugkeren, is het wenselijk voor een maagzuurbinder te kiezen.

Vaak maagzuur?

In veel gevallen is een aanpassing van de leefstijl al voldoende om af te rekenen met regelmatig terugkerend brandend maagzuur. Eet niet te zwaar en niet te vet en ga direct na het eten niet liggen - wanneer je ligt, stroomt namelijk de maaginhoud makkelijker terug in de slokdarm.

Voorkom obstipatie door gezond en vezelrijk te eten en probeer af te vallen als je last hebt van overgewicht. Drink ook niet te veel alcohol, vermijd zurige vruchtendrankjes en - mocht je dat nog niet hebben gedaan - stop met roken.

Zorg er verder voor dat je dagelijks minstens een half uur lekker in beweging bent.

Bron: Gezondheidsnet.nl