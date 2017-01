Wat je geurzin zegt over je gezondheid

Raak even je neusaanzet aan, net onder je wenkbrauwen. Je hebt zonet de vinger gelegd op je bulbus olfactorius of reukkolf. Dankzij dit plekje in je brein ben je in staat om honderden miljarden geuren waar te nemen, van de allerheerlijkste tot de meest onaangename, van het parfum van je partner tot de verontrustende gasreuk. Maar de reukkolf is ook nauw verbonden met het limbische systeem, ook wel primitieve brein genoemd en het centrum van onze emoties.

...