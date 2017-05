Wat iedereen moet weten over de ziekte van Lyme

Hoe krijg je de ziekte van Lyme?

Door de beet van een teek die met de Borreliobacterie besmet is. Deze bacterie veroorzaakt de ziekte borreliose, de wetenschappelijke naam voor de ziekte van Lyme.

In welke regio's in België moet je extra voorzichtig zijn?

In Vlaams-Brabant, de Kempen en de Ardennen worden de meeste besmette teken waargenomen.

Wat zijn de symptomen?

Binnen de 3 tot 30 dagen na de tekenbeet kan een rode vlek ontstaan die elke dag groter wordt en in het midden van het letsel kan opklaren (erythema migrans). Niet te verwarren met de reactie op de beet die doorgaans binnen de twee dagen optreedt, een diameter kleiner dan 5 cm heeft, slecht afgelijnd is en niet groeit.

In de weken/maanden die op de beet volgen (<6 maanden): hoofdpijn met soms koorts, verlamming van de gezichtszenuw of een andere lichaamszenuw, pijn 's nachts of lokale problemen.

Meer dan drie maanden na de tekenbeet: pijn aan en zwelling van de gewrichten, het vaakst de knie.

Meer dan 6 maanden na de beet: paralyse, doofheid.

Deze manifestaties kunnen geïsoleerd optreden.

Afhankelijk van de streek, kan tot 20% van de bevolking een positief bloedresultaat voor borreliose vertonen zonder de symptomen. Een positieve serologie* zonder de hierboven beschreven karakteristieke symptomen is geen indicatie van een actieve infectie. Er wordt nooit een antibioticabehandeling gegeven op basis van één positief serologieresultaat.

Hoe wordt de ziekte gediagnosticeerd?

De diagnose gebeurt op basis van een bloedonderzoek naar antistoffen tegen de bacterie, een zogenaamde serologie.

Wat zijn de behandelingen?

Doxycycline is het aangewezen antibioticum voor de behandeling van de ziekte van Lyme, behalve bij zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 8 jaar.

In een minderheid van de gevallen kan een behandeling met Ceftriaxon aangewezen zijn.

De maximale duur van de behandeling bedraagt (in sommige gevallen) 28 dagen.

Voor Borrelia is nog geen antibacteriële resistentie gerapporteerd.

