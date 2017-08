Wat gebeurt er als je voet slaapt?

Zo'n raar gevoel in een ledemaat heet in medische termen paresthesie. Het kan overal in het lichaam optreden, maar het komt het vaakst voor in de handen, voeten, armen en benen. Paresthesie geeft een irritant, tintelend gevoel. Je voet of hand voelt slap en verdoofd aan, alsof deze niet helemaal meer bij je lichaam hoort.

Afgeknelde zenuw

Ledematen vallen meestal 'in slaap' als je lang in dezelfde houding staat, knellende schoenen draagt, te lang op je arm ligt of met je benen over elkaar zit. Door de druk knel je dan de bloedtoevoer en bepaalde zenuwen af.

De verminderde bloedtoevoer zorgt voor het slappe gevoel. De beknelde zenuwen kunnen geen boodschappen meer doorgeven van je hersenen naar je ledemaat. Andere zenuwen geven juist tintelingen om je te waarschuwen dat je van houding moet veranderen.

Weer bewegen

Als je even rustig beweegt met je slapende ledemaat, trekt de rare sensatie vanzelf weer weg. Slaapt je voet of been, beweeg deze dan rustig en wandel eventueel voorzichtig rond. Door het verdoofde gevoel sta je namelijk wat minder stabiel op je benen, waardoor je makkelijker je evenwicht kunt verliezen. Het is overigens een fabeltje dat een slapend been gemakkelijk zou breken.

Slapende ledematen kunnen geen kwaad, maar een vervelend gevoel is het wel. Verander regelmatig van houding om het te voorkomen. Zit niet te lang met je benen over elkaar en probeer 's nachts niet op je arm of hand te gaan liggen.

Onderliggende oorzaken

Als je vaak last hebt van slapende handen of voeten, kan er meer aan de hand zijn. De juiste behandeling is dan afhankelijk van de onderliggende oorzaak.

Onder andere de volgende aandoeningen kunnen een tintelend, doof gevoel in je ledematen veroorzaken:

een beknelde zenuw, zoals bij het carpaal-tunnelsyndroom

diabetes

restless legs

multiple sclerose

hernia

een tekort aan vitamine B12

een trage schildklier

een beroerte

fenomeen van Raynaud

Heb je regelmatig zomaar last van slapende ledematen, dan is het dus verstandig om dit aan je arts te melden en uit te laten zoeken waardoor deze klacht ontstaat.

Bron: Gezondheidsnet.nl