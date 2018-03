Warm water voor diabetes

Bij diabetes type 2 - het meest voorkomende type- slaagt het lichaam er steeds moeilijker in om voldoende insuline aan te maken en bovendien vermindert ook de werking van de insuline, waardoor de cellen onvoldoende bloedsuiker kunnen opnemen en het glucosegehalte in de bloedsomloop te hoog blijft.

De huidige behandelingen slagen er niet bij iedereen in om de ziekte onder controle te houden en te voorkomen dat de bloedsuikerspiegel te zeer schommelt. Onderzoekers van het Brusselse Erasmus testten samen met andere centra een totaal nieuwe behandelwijze uit om dit probleem aan te pakken. Het gaat om een niet invasieve ingreep op dat deel van het slijmvlies van de twaalfvingerige darm dat ervoor zorgt dat het lichaam resistent wordt aan de insuline.

"In de praktijk passen we een endoscopie toe waarbij we via de mond dat deel van het slijmvlies van de twaalfvingerige darm gecontroleerd wegbranden met behulp van heet water. Na enkele dagen zal zich daar een nieuwe slijmvlieslaag vormen die de vorige vervangt maar die wel goed functioneert", legt dokter Jacques Devière, diensthoofd gastro-enterologie uit.

Een eerste studie waarbij bij zo'n 150 patiënten met type 2 op deze manier werden behandeld toonde alvast de efficiëntie en veiligheid van deze aanpak aan. "We volgden deze patiënten al een jaar op en daaruit bleek dat hun diabetes na deze ingreep onder controle bleef." Dankzij die succesvolle resultaten volgt er nu een tweede Europese studie met een honderdtal patiënten om dit te bevestigen.

"De resultaten van dit vervolgonderzoek worden over twee jaar verwacht en als die de eerste bekrachtigen, zullen we deze nieuwe behandeling kunnen voorstellen aan een ruime groep type 2 diabetici. De doelgroep zijn mensen bij wie de gewone orale behandelingen onvoldoende effect geven, maar die nog niet toe zijn aan insuline-injecties." Een slecht gecontroleerde diabetes kan grote gezondheidsgevolgen hebben en leiden tot oa. nierinsufficiëntie, hart- en vaatziekten en oogproblemen.