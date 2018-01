Wanneer schoonmaken een obsessie wordt...

"Toen ik alleen ging wonen, nam ik de vaste poetsgewoonten van mijn moeder over: op maandag alles beneden afstoffen, op dinsdag dweilen, woensdag wasdag... Kwam er onverwacht bezoek, dan was ma altijd uit haar doen en vaak kuiste ze gewoon verder in de hoop dat de gasten zouden opkrassen. Ik wist niet beter dan dat zoiets normaal was, al hadden mijn ouders er vaak ruzie over omdat mijn vader eerder rommelig was. In mijn eigen flat, nam ik mijn moeders poetspatroon over. Elke dag na het werk pakte ik iets specifiek grondig aan: de ramen zemen, de rails van de gordijnen afwassen. En op zaterdag poetste ik een hele dag alles, ook al lag er geen zichtbaar stof. Ik vond er niks gek aan, tot ik ging samenwonen en mijn partner wel heel verbaasd reageerde op mijn bizarre gewoonten", geeft Anna toe.

