Waarom krijg je hoofdpijn als je een keer geen koffie drinkt?

Deze hoofdpijn ontstaat door een tekort aan de stof cafeïne die in koffie zit. Ook in thee, hoewel in kleinere hoeveelheden, energiedrankjes, cola, ijsthee, chocolade en chocolademelk zit cafeïne.

Deze stof stimuleert het zenuwstelsel, veroorzaakt een snellere hartslag en ademhaling en verhoogt ook je bloeddruk. Als je even geen koffie drinkt, vallen deze effecten weg en treden er ontwenningsverschijnselen op. Zoals hoofdpijn dus.

Ook te veel koffie drinken kan hoofdpijn veroorzaken. Doordat je veel cafeïne binnenkrijgt, stijgt de bloeddruk en vernauwen de bloedvaten. Hierdoor kan een migraineachtige hoofdpijn ontstaan. Als je vervolgens stopt met koffiedrinken gaan die vernauwingen opnieuw verwijden, waardoor er ook hoofdpijn kan ontstaan. Zowel koffie drinken zelf als stoppen met koffie drinken kan dus hoofdpijn veroorzaken.

Vier koppen koffie per dag

Je kunt dus beter niet te veel koffie nuttigen op een dag. Hoeveel koffie je kunt drinken zonder er klachten van te krijgen, verschilt per persoon. De een is namelijk gevoeliger voor de werking van cafeïne dan de ander. Een goede richtlijn is een maximum van 400 milligram cafeïne per dag. Dat zijn vier koppen koffie.

Bron: Gezondheidsnet.nl