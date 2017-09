Waarom je kortademigheid nooit als een leeftijdskwaal mag zien

In ons land lijden naar schatting zo'n 2500 mensen aan longfibrose (of voluit idiopathische pulmonale fibrose IPF) . Wellicht nog een onderschatting want heel vaak wordt de ziekte onterecht verward met meer voorkomende longaandoeningen zoals astma of Chronische Obstructieve Longziekten (COPD). Dat maakt dat het vaak 1 à 2 jaar duurt voor de juiste diagnose valt en de ziekte correct kan behandeld worden. Want ook in de medische wereld blijkt IPF niet erg gekend, zo signaleert de patiëntenvereniging. De meest opvallende klachten zijn naast kortademigheid, chronisch hoesten en trommelstokvingers. Daarbij zwellen de vingertoppen op en staan de nagels bol. Dat is een gevolg van het zuurstofgebrek in de delen die het verst van het hart verwijderd liggen. Ook vermoeidheid en gewichtsverlies komen vaak voor. De precieze oorzaken zijn nog niet gekend. Wel is duidelijk dat bepaalde fenomenen de ziekte in de hand kunnen werken zoals roken, chronische virale infecties, een verstoorde zuurreflex en longziekten in de familie.

Longblaasjes

"Bij IPF ontstaat er littekenvorming in de longen, waardoor de zuurstofopname wordt bemoeilijkt en ook de ademhaling steeds moeizamer gaat. De ruimte tussen de longblaasjes wordt alsmaar meer aangetast en uitzonderlijk veel collageen wordt hier afgezet. Dat maakt dat je steeds kortademiger wordt, ongeacht je conditie of sportverleden", vertelt dr. Sylvie Maddens. Zonder behandeling zet dit proces zich verder en overlijdt de helft van de patiënten binnen de 3 jaar na de diagnose. Met de juiste behandeling is het vandaag wel mogelijk om de aftakeling van de longblaasjes te stabiliseren en de ziekte af te remmen. "Kortademigheid wordt door sommigen nog gezien als iets dat bij het ouder worden hoort, maar dat klopt niet. Wie hiermee af te rekenen krijgt moet zo snel mogelijk naar de huisarts. Kortademigheid is op geen enkele leeftijd een normaal verschijnsel", aldus dr. Maddens.

Info: De Belgische patiëntenvereniging voor Longfibrose organiseert ook een infodag over IPF op vrijdag 22 september van 10u. tot 15u. op de Grote Markt in Leuven. Die dag kan je deelnemen aan longfunctietesten. Enkele acteurs zullen ook een longfibrose simulatortest beleven op de loopband. Van 16 tot en met 24 september loopt de internationale week van de Longfibrose.

www.longfibrose.org