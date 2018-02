Waarom hoesten wij ?

Zo kan hoesten helpen om slijmen of fluimen weg te werken, die werden geproduceerd als verdedigingsmiddel tegen een infectie of bepaalde ingeademde stoffen. Hoesten zorgt ervoor dat vreemde voorwerpen of voedsel die 'letterlijk' in het verkeerde keelgat belanden, weer naar buiten worden gebracht. Daarnaast heeft een hoest een signaalfunctie, die erop wijst dat bepaalde prikkelende stoffen werden ingeademd. Een hoest proberen te onderdrukken is dus meestal geen goed idee.

Over de behandeling van hoest bestaan veel misverstanden. Heel wat mensen die hoesten ten gevolge van een verkoudheid, menen dat ze dan meteen naar een hoestsiroop moeten grijpen. Zeker bij een slijmhoest is het geen goed idee om die hoest te onderdrukken. Het is net belangrijk dat dit slijm en daarbij horende ziektekiemen het lichaam kunnen verlaten. Als dit zich blijft ophopen in de luchtwegen kan het leiden tot extra infecties of een moeilijke ademhaling. Slijmhoest is een productieve hoest. Voldoende drinken en de lucht bevochtigen kunnen helpen om de slijmen sneller kwijt te raken. Bij een droge prikkelhoest kan het soms wel helpen om de hoest tot bedaren te brengen via een hoestsiroop.

Zenuwreactie

"Als volwassenen ten gevolge van die droge hoestbuien last hebben om in of door te slapen, kunnen ze eventueel tijdelijk wat hoestsiroop (antitussiva) nemen voor het slapen gaan als comforttherapie. Het onderliggend probleem wordt daarmee echter niet aangepakt. Hoest wordt vaak geassocieerd met verkoudheden maar kan ook het symptoom zijn van heel uiteenlopende en minder voor de hand liggende aandoeningen. In de meeste gevallen is een hoestbui te wijten aan een banale verkoudheid of luchtweginfectie. In dat geval ziek je dit het best gewoon uit. Dit type van hoest gaat na 1 à 2 weken vanzelf over. Andere mogelijke oorzaken zijn een vreemd voorwerp in het oor, een irritatie achteraan in de keel, post-nasale drip, allergische reacties, reflux, of hartstuwing. De hoest kan ook een 'zenuwreactie' zijn. Dan spreken we van nerveuze hoest. Dit kan het gevolg zijn van onrust of stress en uit zich in bepaalde omstandigheden. Het ligt niet altijd voor de hand om deze oorzaken te achterhalen, zegt pneumoloog Lieven Bedert (ZNA Middelheim).