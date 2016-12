Waarom bacteriën smeren goed kan zijn voor je huid

Dat lang niet alle bacteriën kwade bedoelingen hebben of er alleen op uit zijn om ons ziek te maken is al een poos bekend. "De overgrote meerderheid van de bacteriën hebben het net goed met ons voor. De bekendste voorbeelden daarvan situeren zich in onze darmen waar probiotica de darmtransit stimuleren," vertelt microbioloog prof. Dr. Sarah Lebeer. De term probiotica verwijst naar levende micro-organismen zoals bacteriën die een bewezen gunstig gezondheidseffect hebben als we er genoeg van innemen. Ze bevinden zich onder meer in gefermenteerde yoghurtdrankjes.

Recent onderzoek van de Universiteit Antwerpen verlegde de focus van de darmen naar de huid en ontdekte ook daar tal van mogelijkheden om via probiotica het microbioom te herstellen. Het microbioom verwijst naar de laag van bacteriën en schimmels op onze huid die ons beschermen tegen ontstekingen en infecties. Wanneer dat natuurlijke evenwicht verstoord raakt, kan dat leiden tot huidaandoeningen zoals acné of voetschimmel. Vandaag gaan we die klachten doorgaans te lijf met allerhande zepen, antischimmelsprays of zelfs antibiotica. Wat wel effectief is, maar tegelijk erg verstorend voor de natuurlijke beschermlaag. De nieuwe probiotherapie, die vanaf volgend jaar op de markt komt, zorgt er net voor dat die beschermende eigenschappen van de huid worden behouden of hersteld.

Microcapsules

Hoe werkt het ? Het Antwerpse onderzoeksteam slaagde erin om stammen van gunstige bacteriën te identificeren en te selecteren, die sterk genoeg zijn om slechte bacteriën en schimmels op de huid te bestrijden. Ze vonden bovendien ook een baanbrekende oplossing om deze toepassing in de praktijk te brengen. "Gewone bewaarproducten die aan huidcrèmes worden toegevoegd doden alle bacteriën, ook de goede die we nodig hebben. Om dat te voorkomen, ontwikkelden we alternatieve processen. Onder meer via microcapsules is het wel mogelijk om bacteriën gedurende lange tijd in leven te houden in een waterig milieu zoals een lotion. De bacteriën worden in die minuscule capsules in een slaapmodus gebracht. Pas wanneer ze op de huid gesmeerd worden en contact maken, worden ze opnieuw actief en kunnen ze hun slechte soortgenoten onschadelijk maken", preciseert prof. Lebeer. De onderzoekers geloven dat dit de deur openzet voor heel wat innovatieve huidbehandelingen waarbij de huidflora wordt intact gehouden. Ook het gebruik van agressieve schimmel- en bacteriedodende middelen zal hierdoor kunnen afnemen waardoor ook het risico op resistentie daalt.

Sinusitis

Het onderzoek naar gunstige bacteriën gaat intussen voort. Want ook voor de aanpak van aandoeningen zoals sinusitis, bieden de 'beestjes' potentieel. Om dat te ondersteunen start het biotech bedrijf volgend jaar ook een crowdfundingcampagne om extra middelen in te zamelen.

www.yun-probiotherapy.com