Waar moet je op letten als je een sportschool kiest?

1. Basic of luxe?

Je hebt ruwweg keuze uit twee soorten sportscholen: helemaal aan de ene kant van het spectrum de budgetfitnesscentra. Daar staat fitnessapparatuur voor je klaar, maar dat is het dan ook wel. Aan de andere kant zijn er de superdeluxe sportscholen, compleet met sauna, voedingsadvies, kinderopvang, ruime kleedruimtes en een uitgebreid aanbod aan groepslessen. Uiteraard hangt daar een heel ander prijskaartje aan.

Vraag je dus eerst af hoeveel je aan een sportschool wil uitgeven en of je van de duurdere faciliteiten gebruik zult maken. Dan vallen er al heel wat scholen af.

2. Afstand

Het Amerikaanse marktonderzoeksbureau Dstillery verzamelde de gegevens van 7,5 miljoen mobiele telefoons van mensen die verschillende fitnesscentra bezochten. Zo achterhaalden ze hoe ver regelmatige sportschoolbezoekers bij hun sportschool vandaan woonden. De gemiddelde afstand van thuis naar de sportschool bleek 6,4 kilometer te zijn. Bij een grotere afstand kwamen mensen minder vaak. Voor een luxe sportschool met speciale lessen waren sporters bereid verder te reizen dan voor een eenvoudige sportschool.

Hoe ver wil jij maximaal reizen om te gaan sporten? En is de sportschool goed bereikbaar? Heb je echt nog zin om naar de sportschool te gaan als je eerst een halfuur door weer en wind moet fietsen, of de auto moet nemen? De kans dat je regelmaat gaat sporten als je sportschool om de hoek zit, lijkt ons een stuk groter.

3. Openingstijden

Ben je een vroege vogel die het liefst om 7 uur in de sportschool staat? Of ga je bij voorkeur 's avonds nog even trainen? Let op of de sportschool die je overweegt wel geopend is op de tijden waarop jij wilt sporten. Vergeet daarbij het weekend niet: niet iedere sportschool is op zaterdag en/of zondag de hele dag open. Jammer als jij nu juist graag op zondagmiddag op de loopband staat.

4. Lessen

Spinning, pilates, bodybalance, allerlei soorten yoga, bodypump, XCO, zumba, kickboxen, bootcamp, een core-stability training, TRX: elke sportschool biedt weer andere lessen aan. Sommige maar een paar, andere hebben heel veel keuze.Ga je toch steevast alleen maar spinnen, dan heb je natuurlijk aan een sportschool die spinning aanbiedt genoeg. Ben je dol op afwisseling of weet je nog niet wat je favoriete les is, dan kun je beter een fitnesscentrum zoeken waar je veel verschillende lessen kunt volgen.

Let hierbij ook weer op de tijden: vinden de lessen plaats op tijdstippen en dagen die jou goed uitkomen? Zijn er voldoende opties qua tijden?

5. Volg eerst een proefles

Volg voordat je enthousiast meteen een jaarabonnement afsluit altijd eerst een proefles. Vraag eventueel om een rondleiding. Dit geeft je de kans om eerst eens wat onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de sfeer en de hygiëne. Het is bijvoorbeeld slim om te letten op:

Hoe schoon de sportschool oogt (wandel zeker even de toiletten, douches en kleedruimtes in). Gebruiken de sporters een handdoek en is er zo'n papieren rol met schoonmaakmiddel waarmee je de apparaten na gebruik kunt afnemen?

Hoe de apparaten eruit zien: zijn ze in goede staat of dringend aan vervanging toe?

Of het heel erg druk is (je wil geen kwartier wachten voor je favoriete apparaat).

Of de medewerkers deskundig en vriendelijk zijn.

Wat voor types er rondlopen: voel je je op je gemak bij deze mensen? Hangt er een prettige sfeer? Een fitnesscentrum dat je echt leuk en gezellig vindt zul je ongetwijfeld met plezier een paar keer in de week bezoeken!

Bron: Gezondheidsnet.nl