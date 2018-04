Vrouwen openhartig over hun menopauze

"Het is belangrijk om menopauzeklachten zo snel mogelijk te herkennen en aan te pakken", benadrukt menopauzeconsulent Chris Van Gaver, "ook voor de preventie van gezondheidsrisico's zoals hart- en vaatziekten, osteoporose, diabetes. Uit onderzoek blijkt dat langdurig werkverzuim bij gezonde vrouwen tussen 45-55 jaar vandaag in ruim één op de drie gevallen gelinkt is aan de menopauze. Klachten zoals slapeloosheid, opvliegers, depressie, gewrichtsklachten en burn-out kunnen daar een gevolg van zijn. Elke menopauze is uniek en vraagt bij klachten een aanpak op maat."

