Voorverpakte voedingsmiddelen krijgen verplichte voedingswaarde-etikettering

Verplichte etikettering zorgt voor meer kennis

Het doel van de verplichte etikettering op voorverpakte voedingsmiddelen is om consumenten meer inzicht te geven in wat de voedingsmiddelen die ze kopen bevatten. Op elke verpakking komt verplicht een tabel met informatie over de calorieën, vetten (waaronder verzadigde vetzuren), koolhydraten (waaronder de suikers), eiwitten en het zout in de producten. Deze tabel moet vergelijkbaar zijn in alle Europese landen.

Voedingsbedrijven kunnen daarnaast vrijwillig ook informatie geven over andere voedingsstoffen, zoals vitamines en mineralen (ijzer, calcium, magnesium, enz.) om de consument aan te geven wat die voedingsstoffen per portie leveren (bv. per fles van 250 ml). In dit geval kunnen bedrijven het 'percentage van de referentie-innames' vermelden. Hiermee tonen ze aan wat een voedingsstof vertegenwoordigt ten opzichte van de maximale aanbevolen hoeveelheid per dag. Die vermeldingen helpen consumenten om overconsumptie te vermijden.

Educatieve video maakt de consument wegwijs in de nieuwe etiketten

FEVIA, de federatie van de Belgische voedingsindustrie en de FOD Volksgezondheid lanceren vandaag een educatieve video die consumenten op een toegankelijke manier leert hoe voedingsetiketten te lezen.

Chris Moris, directeur-generaal van FEVIA: "Met de video over de voedingswaarde-etikettering die we vandaag lanceren willen we samen het belang van een evenwichtige voeding promoten. Net als met het Convenant Evenwichtige Voeding, dat we recent ondertekenden met de Minister van Volksgezondheid, investeert de voedingsindustrie hier samen met belangrijke partners om consumenten richting een evenwichtiger voedingspatroon te helpen."