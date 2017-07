Voor u getest: TomTom runner 3

Ik sport regelmatig maar niet fanatiek en af en toe hou ik de resultaten van al die ijver en actie eens tegen het licht onder de vorm van verschillende sportapps op mijn smartphone. Wat zou zo'n fitnesshorloge daar nog kunnen aan toevoegen, buiten wat extra cijfers en statistiekjes? Een hele boel zo blijkt. Anders dan bij een smartphone wijkt deze sporthorloge immers geen seconde van mijn lijf waardoor het ding mij al na een week opvallend goed blijkt te kennen.

Ik was geen horlogedrager, maar deze TomTom heeft aangename soepele bandjes die niet knellen, waterbestendig zijn en geen wrijving geven, waardoor ik er zelfs mee slaap. Naast je aantal stappen, registreert hij ook het aantal kilometer dat je aflegt, hoeveel calorieën je doorheen de dag al hebt verbruikt en hij meet je hartslag via een groene oplichtende sensor op je pols (en dus geen vervelende borstband zoals de meeste klassieke hartslagmeters). Ook 's nachts ontsnap ik niet aan zijn aandacht. Nog voor ik uit bed stap, kan ik via een druk op het handige vierkante bedieningspaneeltje aflezen hoeveel uren ik zonet in dromenland vertoefde. Hoe die berekening precies gebeurt is me nog steeds niet helemaal duidelijk maar het resultaat strookte meestal wel met mijn eigen gevoel van fitheid bij het ontwaken. Stond ik fris en energiek op, dan gaf mijn horloge steevast 6 à 7 uur slaap weer, moest ik me uit bed slepen, dan signaleerde de horloge vaak maar 3 à 4 uur slaap ! Met andere woorden: de horloge voelt mijn nachtrust goed aan, al heb ik voor die kennis eigenlijk niet meteen zo'n toestel nodig.

Lopen, fietsen, fitness, zwemmen ...

Dit type TomTom Runner 3 is bedoeld om je meer te laten sporten door je uitgebreid te informeren over wat er met je lichaam zoal gebeurt tijdens je beweegmomenten. Voor de meest courante sporten (fietsen, lopen, zwemmen, fitness...) zijn er aangepaste metingen. Tijdens en na elke rit krijg je meteen een overzicht van je hartslagzones (hoeveel vetverbranding, hoeveel conditietraining...), je verbruikte energie, afgelegde kilometers enzovoort. Bovendien is het allemaal erg gebruiksvriendelijk en hoef je geen halve dag te zoeken naar de juiste knoppen, waar ik vooraf nogal voor gevreesd had. Wil je je resultaten nog meer in detail, dan kan je die checken op de al even toegankelijke app op je telefoon of op de website (na registratie). Na enkele weken en maanden levert dat leuke statistieken op. Je kan wekelijks zien of je even goed presteert als op dezelfde vorige week en of je er maandelijks op vooruitgaat. Dat maakt dat ik toch nog een extra rondje inlas wanneer ik merk dat ik achterloop tegenover vorige week.

Fiets of loop je sneller dan de vorige sessies, dan volgt een compliment en dat werkt best wel motiverend, ook al komt het dan van een horloge.

Dat het toestel ook fungeert als MP 3 speler (via een blue tooth verbinding kan je draadloos luisteren tijdens het sporten) is handig maar heb ik zelf amper gebruikt omdat ik al mijn favoriete muziek al op mijn telefoon heb staan. Zo'n dubbele operatie leek me nogal omslachtig.

Voordelen:

-Gebruiksvriendelijk, duidelijk en met een grote display.

-Het toestel meet accuraat en het synchroniseren met je telefoon gaat snel.

-Lange gebruiksduur. Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik kan je hem 5 à 6 dagen gebruiken tot de volgende oplaadbeurt aan de computer.

-Het activiteitenoverzicht op de website maar ook op de app is erg overzichtelijk. Je kan perfect van week tot week volgen hoe actief je was en heel wat details opvragen.

Nadelen:

-Het is me niet gelukt om het kompas te kalibreren, al had ik die optie ook niet nodig.

-De stappenteller houdt geen rekening met hoogteverschillen (zoals trappen lopen).

TomTom Runner 3, prijzen (afhankelijk van de verschillende opties) vanaf 129 euro.