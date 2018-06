Vijf vragen en antwoorden over transvetten

1. Wat zijn transvetten?

Transvetten zijn een bepaald soort onverzadigde vetten. Normaal gesproken zijn onverzadigde vetten prima voor onze gezondheid, maar transvetten juist niet. Ze hebben een dubbel negatief effect: ze verhogen het ongunstige LDL-cholesterolgehalte en ze verlagen het gunstige HDL-cholesterol. Dit maakt ze nog een stukje 'slechter' dan verzadigde vetten, die zowel het LDL-cholesterol als het HDL-cholesterol verhogen. Transvetten komen van nature in kleine hoeveelheden voor in vlees en zuivel. Dat maakt die vetten steviger en langer houdbaar, en dus handig om te verwerken. Maar voor ons lichaam is dat dus helemaal niet zo gunstig. Vroeger zaten er echt veel transvetten in margarine, maar de producenten hebben het proces inmiddels aangepast.

2. Krijgen wij te veel transvetten binnen?

De officiële aanbeveling is maximaal 1 procent van de dagelijkse calorieën uit transvetten. Dat komt neer op ongeveer 2-3 gram per dag. Gemiddeld krijgen we ongeveer 1 tot 1,5 gram transvetten binnen per dag. Meer dan de helft van de transvetten komt uit natuurlijke bronnen, zoals kaas, zuivel en vlees. De rest is afkomstig van gedeeltelijk gehard vet in koekjes, gebak en snacks. Door zoveel mogelijk te kiezen voor magere zuivel en vlees, vloeibaar en zacht vet en niet te veel koek, gebak en snacks te eten, beperk je de inname van transvet.

3. Als het geen probleem is, waarom wil de WHO dan een verbod?

De WHO stelt dat er jaarlijks wereldwijd maar liefst 540.000 doden vallen door het gebruik van transvetten in de voedingsmiddelenindustrie. Dat geldt niet alleen voor de meeste andere westerse landen, want daar is het gebruik van de schadelijke vetten inmiddels grotendeels aan banden gelegd. Maar in het Midden-Oosten en landen als India, Pakistan en Iran is het gebruik van transvetten nog volop toegestaan. Ze worden gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie, maar ook in de horeca. Daarom pleit de WHO voor een verbod.

4. Hoe zit het met de natuurlijke transvetten?

Alle transvetten hebben een ongunstig effect op het cholesterolgehalte. Maar bij de natuurlijk transvetten in zuivel en vlees speelt nog wel iets interessants. Een van die natuurlijke transvetten is namelijk CLA (geconjugeerd linolzuur). Sommige onderzoeken bij proefdieren geven aanwijzingen dat dit CLA juist positieve effecten heeft op de gezondheid, zoals een lager risico op kanker, een betere weerstand, gewichtsverlies en een betere lichaamssamenstelling met minder vet en meer spieren. Maar: dit effect is bij de mensen veel minder duidelijk aangetoond. Toch wordt aangeraden om ook deze natuurlijke transvetten te minderen.

5. Hoe herken je transvetten op het etiket?

Helaas is het niet verplicht om transvetten op het etiket te vermelden. Soms wordt het gehalte transvet wel op het etiket aangegeven, bijvoorbeeld bij margarines en bak- en braadproducten. Maar bij koekjes en snacks staat het vaak niet vermeld. Je kunt wel kijken bij de ingrediënten. Als er staat: 'plantaardig vet, gedeeltelijk gehard' of 'gehydrogeneerd vet', dan weet je dat er gebruik is gemaakt van transvetten. Je weet dan alleen nog niet hoeveel transvetten er in het product zitten.

