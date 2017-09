Verstoorde spijsvertering? Vijf tips om je darmen weer op het goede spoor te krijgen

1. Ontbijt als een keizer

Dat ontbijten een must is, is een open deur intrappen. Wie deze maaltijd overslaat of uitstelt, zal zijn spijsvertering verzwakken en de bloedsuikerspiegel ontregelen, wat alleen maar de trek naar zoet in de hand werkt. Rauw fruit en yoghurt zijn natuurlijk gezond maar geen goede optie voor moeizame 'verteerders'. Dat geldt ook voor koffiekoeken, ontbijtgranen, muesli, of boterhammen met zoet beleg. Wil je je darmen en jezelf echt verwennen, kies dan zo vaak mogelijk voor een warm ontbijt zoals warme havermout met gestoofde stukjes fruit, of een hartige omelet. Ook kruiden versterken de spijsvertering en voorzien je zo van een goede start.

2. Bereid je lichaam voor

Eten doen we ook ons met hoofd en met alle zintuigen. Voor een vlotte vertering moeten ze allemaal meewerken. Dat lukt het best door je lichaam effectief voor te bereiden op het lekkers dat eraan komt. In de ideale wereld betekent dit tijd nemen om te koken, zodat je neus, je mond en je ogen dankzij de aroma's en het zicht op het pruttelende potje trek krijgen. Zij geven vervolgens een signaal aan hersenen en darmen dat er voedsel aankomt zodat de spijsvertering voorbereid is. Lukt het niet om zelf te koken, dan kan het helpen om aan aromatische kruiden te ruiken voor je aan tafel gaat. Dit zet ook de speekselproductie in gang, die mee onderdeel uitmaakt van het spijsverteringsverhaal. Probeer ook bewust te eten, in plaats van achter je computer of al wandelend door de stad.

3. Vergeet niet te kauwen

In maaltijd schuilt het woord maal, wat nodig is om het voedsel te verfijnen zodat de maag er weg mee weet. Door te kauwen vermengt het voedsel zich met speekselenzymen die inwerken op de vertering. Een van die enzymen is amylase dat zich bezighoudt met de verwerking van koolhydraten. Zeker bij brood en pasta's is goed en langdurig kauwen een must voor een vlotte transit.

4. Echte kruiden gebruiken

Fletse smaken of weinig gekruide gerechten zijn bij gebrek aan aroma's veel moeilijker verteerbaar dan goed afgekruid voedsel. Gebruik bij elke maaltijd dan ook verse of gedroogde kruiden en specerijen. Kunstmatige smaakstoffen die in heel wat kant en klaar voedsel gebruikt worden, hebben dat effect niet en kunnen het hongergevoel zelfs in de war brengen. Kies dus voor de real stuff!

5. Honger, honger, honger!

De hele dag door iets in je mond stoppen overbelast je buik en je darmflora en maakt dat je je maaltijden onvoldoende volledig kan verteren. Daarom is beter om te wachten tot je honger voelt voor je weer eet. Het knorren van je darmen kan een goede indicatie zijn. Dat geluid komt trouwens niet uit de maag maar uit de leeggemaakte dunne darm die na het vorige spijsverteringsproces wordt schoongemaakt.

Bron: Superbuikgevoel, Anntje Peeters, WPG books.