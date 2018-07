Van zwarte vlekjes tot lichtflitsen: oogaandoeningen onder de loupe

Flitsen zien

Vijf jaar geleden zag ik ineens een laserstraal in de kamer. Ik zei het tegen mijn man en zoon. Zij zagen niks en ik wees steeds naar het rondschietende lichtpunt. Zij maar lachen. Ik dacht: ik ga slapen, dan verdwijnt het wel. De volgende ochtend naar het ziekenhuis, bleek het een netvliesscheur.

? Lichtflitsen zien die er niet zijn. Mensen die deze klacht hebben, beschrijven dat ze witte of helderblauwe lichtflitsen zien, zoals bij een knipperende tl-lamp of een stevige onweersbui. De flits-verschijnselen kunnen ontstaan door een scheur of een loslating van het netvlies. Dit kan op elke leeftijd optreden, maar bij ouderen is het risico wat groter. Lichtflitsen hoeven niet altijd te duiden op een netvliesbeschadiging, maar ze geven wel aan dat er wordt getrokken aan het netvlies. Het is dus goed om het te laten controleren. Zie je al een uur lichtflitsen, veel meer vlekjes in je oog dan normaal of is een deel van je zicht donker? Neem dan direct contact op met de huisarts of oogarts.

Netvliesscheur

Ik was in de zomer aan het fietsen, toen er een vliegje voor mijn oog zat dat niet weg ging. Daarna trokken intens zwarte vlekken over mijn oog. Maandag ben ik naar de huisarts gegaan, die de oogarts belde. Het bleek een netvliesscheur en mijn oog is meteen gelaserd.

? Kleinere scheurtjes en gaatjes in het netvlies worden behandeld met een laser. Daarbij wordt het oogoppervlak verdoofd met druppeltjes. De oogarts brengt een aantal brandpuntjes aan rondom de scheurtjes en gaatjes. Na enkele dagen ontstaan op deze plekken littekentjes die het netvlies als het ware 'vastlassen' op de onderlaag. Dit verkleint de kans dat het netvlies ooit nog loslaat. Wanneer er vocht onder het netvlies terecht is gekomen en er dus sprake is van een netvliesloslating, kan laseren niet meer. Het verschilt per oog hoe snel het netvlies loslaat. Het kan kort of lang duren. De regel is daarom: bij flitsen en plotselinge toename van vlekjes moet je voor de zekerheid binnen 24-48 uur naar de oogarts.

Netvliesloslating

Na een netvliesloslating werd mijn oogbol met gas gevuld, maar die operatie mislukte. Daarna werd er olie in gedaan.

? Soms is een laserbehandeling niet meer mogelijk, maar een operatie nog wel. Bij een operatie wordt het glasvocht verwijderd uit het oog. Daarvoor in de plaats wordt er een gas of olie achtergelaten in het oog om het netvlies op zijn plaats te houden.

Als het netvlies los heeft gelaten op het centrale deel van het netvlies, waar je details mee ziet, dan is er meer risico dat je blijvend minder goed ziet, maar dat is niet noodzakelijk zo. In 90 procent van de gevallen lukt het om het netvlies na één of meer operaties weer op zijn plaats te krijgen.

Heb je nog een gasmengsel in je oog, zoals na een operatie, dan is vliegen te gevaarlijk. Door de drukverschillen in de cabine kan het gebeuren dat de gasbel uitzet.

Het zit in de familie

Ik ben gelaserd en geopereerd aan mijn oog. Ik zie slecht en vraag me af hoe het verder gaat. Ik ben al de vierde in mijn familie met oogproblemen.

? Er kan een familiale aanleg bestaan voor netvliesscheuren of loslatingen. Daarnaast komen ze vaker voor bij mensen die bijziend zijn. Of na een staaroperatie. Een klap of bal op het oog kan ook zorgen voor een netvliesloslating. Heb je aan één oog netvliesloslating gehad, dan is het niet uitzonderlijk dat dit binnen een paar maanden ook aan het andere oog optreedt. Extra opletten dus.

Zwarte vlekjes zien

Ik zag tijdens een zwempartij met onze kleinzoon ineens rare 'zwarte vliegjes' in mijn rechteroog. Het leek wel vuil, maar ik kreeg het niet uit mijn oog gewreven.

? Vlekjes in het oog, met of zonder lichtflitsen, komen veel voor. Het oog verandert met het ouder worden, vergelijkbaar met rimpels in de huid. Het glasvocht is een heldere gelei die steeds minder elastisch wordt. Als het glasvocht daarbij krimpt, kan het buitenste laagje loskomen van het netvlies. Dit gaat samen met zwevende vlekjes, puntjes of draadjes in een oog. Mouches volantes of floaters, zoals oogartsen zo mooi zeggen. Gelukkig kan glasvochtloslating op zich geen kwaad. Treden de mouches volantes plotseling op? Of zie je echt een grote muur of gordijn optrekken? Ga dan wel naar de oogarts, om het netvlies te laten controleren op mogelijke scheurtjes.

Met een glasvochtloslating kun je gewoon in het vliegtuig stappen. Laat je ogen voor vertrek wel goed controleren door de oogarts. Probeer niet te veel te bukken of te tillen, want dit kan de klachten verergeren. Let wel op of je nieuwe flitsen of plotseling toenemende zwarte vlekken ziet, want dan is het tijd om een oogarts te zoeken.

Andere oorzaak lichtflitsen

Ik zat op de bank een boek te lezen. Ineens kon ik niet meer lezen, achter mijn rechteroog zaten lichtflitsen. Ik ben heel stil blijven zitten. Na controle door de huisarts en de oogarts kwam ik bij de neuroloog terecht. Hij constateerde dat ik oftalmische migraine of oogmigraine had.

? Behalve netvliesloslating kunnen ook aanvallen van oogmigraine of epilepsie ervoor zorgen dat je lichtflitsen ziet. Bij migraine gaan ze vaak gepaard met een lichte vlek midden in het gezichtsveld, die steeds groter wordt en met gezichtsverlies. De symptomen zijn doorgaans beperkt tot één oog.

Bij epilepsie zie je blinde vlekken en explosies van kleuren. De verschijnselen verdwijnen na een tijdje.

