Van constant moe naar altijd energie! Zo pakte Saartje Vandendriessche het aan

Het was niet van vandaag op morgen dat haar batterijen plots niet meer leken te herladen. Het voltrok zich eerder als een geruisloos proces. 'Het moet ergens begonnen zijn na de geboorte van mijn dochter, intussen acht jaar geleden. Dat zo'n baby je uitput vond iedereen- ik zelf ook - normaal maar het bleef duren en het begon uiteindelijk mijn actieve leven te beheersen en te dicteren. Hoewel ik vroeg onder de wol kroop, raakte ik nooit meer uitgerust. Ik moest me vaak door de dag slepen en regelmatig zette ik mijn auto langs de kant omdat mijn lichaam echt snakte naar een dutje. Meer dan eens heb ik zo een uiltje geknapt. Sporten lukte mij nog wel, maar na een fietstocht van drie uur, ging ik slapen om te bekomen, wat voordien nooit nodig was. Ik begon ook te schrappen in mijn sociale agenda en mijn werkopdrachten , terwijl dat totaal inging tegen mijn eigen actieve natuur. Het lukte me al die tijd nog wel om gewoon te blijven functioneren maar dat gevoel van voortdurend moe zijn, daar wilde ik echt vanaf. Ik was veel te jong om mijn leven al te beginnen afbouwen. Ook mijn geheugen liet het in die periode afweten. Ineens kon ik niet meer op namen komen van mensen die ik goed kende. Vreselijk. Op een bepaald moment was ik ervan overtuigd dat ik jongdementie had. Toen ben ik gaan aankloppen bij een bevriende sportarts, dr. Meirhaeghe, die mij duidelijk maakte dat er wellicht wat schortte aan mijn energiepeil. Ik had letterlijk tekort aan levensenergie, een probleem dat wij vaak onderschatten. Om dat aan te pakken moest ik beginnen bij de basis: mijn beweging, voeding en slaap uitpluizen', legt Saartje uit.

Gezond eten is een werkwoord

'Via een vriend die triatleet is, ben ik een workshop macrobiotische voeding- een Japanse gezondheidsleer- gaan volgen, en dat sloeg bij mij meteen aan. Een ware eye-opener . Ik vind het niet alleen lekker, na enkele weken voelde ik mij ook fysiek beter en had ik minder drang naar middagdutjes. Na een macrobiotisch maal heb ik niet het gevoel dat ik heb gegeten. Voeding is natuurlijk iets persoonlijk. Sinds ik macrobiotisch eet, zuivel en vlees heb gebannen, ken ik geen darmproblemen meer. Natuurlijk neem ik af en toe nog wel eens een pizza maar als ik drie dagen na elkaar de klassieke keuken op mijn bord zou krijgen, dan zwelt mijn maag alsof ik vijf maanden zwanger ben en voel ik mij weer suf. Aan dat soort voeding heb ik ook geen behoefte meer. Gezond eten zijn niet puur de ingrediënten die je op je bord legt, maar het is een werkwoord. Je moet er mee bezig zijn. Voor mij werkt dat bovendien ontspannend: groenten snijden, misosoepje bereiden, bijpassende kruiden uitzoeken, en dat met veel smaak verorberen.'

De magie van de ochtendstond

Na de voeding nam Saartje haar slaapgewoonten in het vizier. Zelf was ze ervan overtuigd voldoende nachtrust te nemen maar dat bleek toch niet helemaal te kloppen. 'De wetenschap is eruit dat de meeste mensen toch zo'n 8 à 9 uur slaap per nacht nodig hebben om uitgerust te ontwaken. Dat geldt ook voor mij. Toen ik mijn slaap effectief liet meten, kwam aan het licht dat ik vaak onder die aangewezen 8 uur uitkwam. Om mijn slaaphygiëne weer op het goede spoor te zetten, ben ik gaan spreken met Bruno Ariëns, een huisarts die zich specialiseert in slaapproblemen. Zo ben ik erin geslaagd om mijn slaaptijd uit te breiden via een slaapritueel en door vaste slaap -en ontwaakmomenten te installeren. Maar ik maal er niet meer om als ik eens om 22 uur- een uur vroeger dan normaal- al onder de wol kruip. Als mijn lichaam daarom vraagt, doe ik dat. Ook de kracht van de powernap of het korte dutje tussendoor doet wonderen voor mijn energiepeil. Ik kan perfect even in mijn zetel liggen en mijn ogen sluiten. Wanneer mijn gsm alarm na 25 minuten afloopt, voel ik mij helemaal opgefrist om vol energie de namiddag aan te vatten.

Door mijn slaaptekort aan te pakken heb ik ook de weldaden van de ochtendstond leren herwaarderen. Niet uitslapen maar vroeg opstaan- rond 6 uur- is een ware energiebooster, zowel fysiek als mentaal. Als kind was ik altijd een ochtendmens. Toen ik nog bij mijn ouders woonde, was ik altijd lang voor de rest van het gezin op. Dan maakte ik ontbijt en las de krant maar doorheen de jaren ben ik die gewoonte verleerd en raakte ik steeds moeizamer uit bed. Door mijn wekker op nieuw om 6 uur te zetten, heb ik gemerkt wat een explosie aan energie er nadien vrijkomt. Tijdens die paar 'gestolen' vroege uurtjes doe ik wat yoga -of core stability-oefeningen, mediteer ik of schrijf ik wat. Met voorsprong op de anderen aan je dag beginnen, geeft een grote mentale rust en veel minder stress. Elke keer als ik er een vroege ochtend tussengooi, merk ik ook een positief effect op mijn humeur.'

Cardio maar ook kracht

Dat regelmatig bewegen een enorme impact heeft op onze gezondheid en energiepeil is al door talloze studies onderschreven. 'Wat ik heb gemerkt bij mijn zoektocht naar energie via beweging, is dat regelmaat een grote valkuil is. Nu plan ik bij de start van elke week bewust sportmomenten in mijn agenda in. Fietsen, lopen en triatlon- cardio - doe ik al jaren. Na een looptocht voel ik mij gereset en heb ik in mijn hoofd tal van problemen opgelost. Intussen heb ik ook de voordelen ontdekt van krachttraining. Ik doe dat onder de vorm van crossbox- een workout in groep en onder muziek, wat een enorme bron van energie blijkt. Ik ben daarmee gestart nadat ik een bioprint heb laten uitvoeren. Bij dat onderzoek meten ze zo'n 12 huidplooien om na te gaan van welke voedingsstoffen je precies tekorten of overschotten hebt. Ik kreeg als advies om krachttraining aan te vatten. Al je spieren worden daarbij getriggerd en getraind, waardoor je meer spieren aanmaakt en je metabolisme beter functioneert, ook in rust. Je hoeft zelfs niet naar de fitness. Je kan die oefeningen net zo goed in je woonkamer met een van de vele You Tube filmpje als instructie. Samen met mijn vriend doe ik dat soms ook. Je kan dat zo intensief maken als je zelf wil. Meteen een perfecte start van de dag.'

Naast beweging, slaap en voeding, vond Saartje nog een andere energievreter van formaat die door vaak over het hoofd wordt gezien. 'Je eigen beperkende gedachten die niet stroken met de realiteit. Voor mij werd dat duidelijk tijdens een workshop die ik volgde in Londen bij Anthony Robbins. Die legde een aantal processen bloot in je hoofd waar ik mezelf haarscherp in herkende. Ook ik kampte met typische gedachten zoals "ik ben niet goed genoeg" of "mijn voorstel zal wel niet de moeite zijn" waardoor ik mezelf naar beneden haalde en nodeloos uitputte. Toen ik dat doorhad, wist ik dat ik daarmee moest ophouden want dat zijn ware energielekken. Ik heb mij echt verdiept in die effecten van negatieve gedachten, ben een cursus mindfulness gaan volgen en dankzij die technieken zoals ademhalingsoefeningen en meditatie heb ik geleerd om dat gepieker te herkennen en te blokkeren.'

Nog een energiebooster: koude training!

IJsberen weten het al langer maar ook koude training blijkt een geweldige bron van energie. 'Een training bij Ice Woman in Nederland heeft mij daarvan overtuigd. In hartje winter nog wel ben ik daar in bikini gaan zwemmen in een ijskoud weer. Het begon met een rondje push ups, gevolgd door intensieve ademhalingsoefeningen. Nadien slaagde ik erin om meer push ups uit te voeren, wat ik al erg sterk vond. De apotheose was een zwempartij in het meer. Het effect was grandioos. Vandaag pas ik die koude training regelmatig thuis toe via een koude douche gedurende 1 minuut in de ochtend. Dat is even doorbijten maar nadien ervaar je een intense energie die zindert van kop tot teen.'

