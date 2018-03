UZ Gent plant bionisch oog in bij blinde patiënt

De patiënt lijdt aan Retinitis pigmentosa (RP), een zeldzame erfelijke oogaandoening die voorkomt bij 1 op 3.000 Belgen. Ze werd geopereerd door Dr. Fanny Nerinckx, oogarts en netvlieschirurg. "Het is een aandoening waarbij lichtgevoelige cellen aan de binnenkant van het oog degenereren", zegt Nerinckx. "Het zicht gaat stilaan achteruit tot uiteindelijk vaak volledige blindheid volgt. Een behandeling of ingreep in een vergevorderd stadium van de ziekte was tot voor kort niet mogelijk in België."

Het implantaat of bionisch oog is ontwikkeld door Second Sight Medical Products, een start-up die gespecialiseerd is in medische apparaten die blindheid bestrijden. Het kreeg de naam Argus II Retinal Prosthesis System of kortweg Argus II. De behandeling herstelt niet het normale zicht, maar vervangt gedeeltelijk de functie van het netvlies door een systeem met minicamera, zakcomputer en implantaat.

Argus II is enkel toepasbaar indien de patiënt ooit eerder heeft kunnen zijn. "Na een succesvolle operatie in januari is het nu belangrijk dat de patiënt een intense revalidatie krijgt", aldus Nerinckx. "Tijdens de revalidatie in het UZ Gent leert de patiënt de beelden van de camera interpreteren en koppelen aan beelden die ze ooit al heeft gezien. Je kan het vergelijken met het leren van een nieuwe taal, maar dan met beelden.

Het gaat om de eerste behandeling in België. Maar in het buitenland kregen in totaal al zowat 250 patiënten een bionisch oog.