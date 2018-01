UZ Brussel kan voortaan voeding van kritieke patiënten exacter bepalen

Het UZ Brussel neemt een toestel in gebruik om het metabolisme en het energieverbruik van patiënten in kritieke toestand exact te meten en zo nauwkeuriger te bepalen hoeveel voeding zij nodig hebben. Dat kan een positief effect hebben op de overlevingskans, zegt het ziekenhuis in een persbericht.