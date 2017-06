UV-index, wat betekent dat precies?

De UV-index (ook zonkracht genoemd) is een maat voor de hoeveelheid ultraviolette straling in het zonlicht, die de aarde bereikt. De UV-index kan een getal zijn van 1 tot 10 (voor ons land) of hoger. Hoe meer uv-straling er wordt verwacht, hoe hoger het getal is. De zonkracht zegt iets over hoe lang je je huid onbeschermd kunt blootstellen aan de zon voordat je huid verbrandt. Het is dus handig om te weten welke zonkracht er verwacht wordt, want dan weet je of je je extra goed in moet smeren. Bij 1 is er geen uv, bij 8 kan je onbeschermde huid al na 10 minuten verbranden. In Europa komt de zonkracht niet boven de 12, maar rond de evenaar kan deze oplopen tot wel 18.

Waarom varieert de zonkracht?

Hoe komt het dat de UV-index telkens anders is? De hoeveelheid uv-straling hangt onder andere af van hoe hoog de zon staat en hoe dik de ozonlaag is. De positie van de zon hangt af van de seizoenen en het moment van de dag. Ook de dikte van de ozonlaag - die het aardoppervlak tegen uv-straling beschermt - verandert door het jaar heen. In onze streken is de ozonloog eind april, begin mei gemiddeld het dunst.

Of het warm of koel weer is maakt niet uit. Wolken, vocht en stof in de atmosfeer houden de uv-stralen wel een beetje tegen. Zo zorgt een volledig bewolkte hemel op een zomerse dag voor een beschermingsfactor vergelijkbaar met SPF 5.

Zo snel verbrand je

Deze cijfers geven je een idee na hoeveel tijd in de zon je bij welke UV-index kunt verbranden. Hoe snel je daadwerkelijk verbrandt hangt natuurlijk ook af van je huidtype. Verbranding merk je niet meteen, de roodheid ontstaat pas later. Ga dus op tijd uit de zon, bedek je blote huid of smeer je goed in met een zonnebrandcrème.